Obnova ciest a chodníkov v Kežmarku pokračuje,niektoré dokončia v lete

Kežmarok 15. mája (TASR) - Rozsiahla obnova ciest a chodníkov v Kežmarku pokračuje, niektoré úseky dokončia v lete. Radnica na webovej stránke informovala, že rekonštrukciu komunikácií realizujú tri subjekty naraz, okrem miestnej aj krajská samospráva a Slovenská správa ciest.



S opravami začali vlani a práce v súčasnosti pokračujú na viacerých úsekoch, dokončuje sa napríklad chodník pri starej poliklinike. Primátor Ján Ferenčák uviedol, že sa rekonštruuje aj Baštová ulica, úsek od Hviezdoslavovej až po Garbiarsku ulicu by mal byť hotový ešte pred začiatkom júlového festivalu EĽRO. Mesto tam plánuje premiestniť verejné osvetlenie bližšie k budovám. Náklady sú v tomto prípade na úrovni takmer 270.000 eur.



Ešte v marci sa podarilo dokončiť Garbiarsku ulicu a tiež úsek od križovatky Michalská po letné kúpalisko smerom na Tehelňu. Práce sa tento rok dotkli aj chodníka na Nižnej bráne od Hradskej cesty po lávku cez Ľubický potok a rozšíril sa vjazd na Továrenskú ulicu. "Najdlhším rekonštruovaným úsekom je Michalská ulica, kde sa do konca roka obnoví takmer 1,5 kilometra chodníkov," dodáva mesto.



Financie na opravy niektorých úsekov boli v tomto roku vo výške takmer 720.000 eur obstarané z externých zdrojov s päťpercentným spolufinancovaním mesta. Zvyšok nákladov hradí radnica z vlastného rozpočtu.



Cieľom samosprávy je do marca budúceho roka dokončiť aj hornú časť sídliska Juh, chodníky by tam mali byť hotové v lete. "Plánovaná obnova ráta s rozpočtom približne 1,6 milióna eur, týka sa vnútroblokových priestorov medzi ulicami Južná, Obrancov mieru a Karola Kuzmányho. Cieľom je regenerácia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene," dodáva radnica. Samospráva v tomto prípade uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 1,5 milióna eur.



Mesto chce tiež zrekonštruovať Kostolné námestie. "Chceme toto územie povýšiť na úroveň námestia. Víziou je dobré osvetlenie v úzkych a tmavých uličkách. Ďalším zámerom je vybudovanie nového námestia pri plánovanom dome kultúry pred gréckokatolíckym chrámom," priblížil plány Ferenčák. Celá úprava Kostolného námestia je rozdelená do siedmich samostatných stavebných objektov a celkový rozpočet je na úrovni takmer 2,4 milióna eur. Vzhľadom na výšku nákladov chcú obnovu realizovať vo viacerých etapách.



Rekonštrukciu si podľa mesta žiada aj most cez rieku pri Tatraľane, ktorého stav sa zhoršuje. Mostný objekt by mal byť po obnove plnohodnotný, ráta sa aj s kompletnou prestavbou križovatky. "Tá bude rozšírená o oblúkové vstupy a samotný most bude mať tri pruhy," ozrejmil primátor. V pláne je podsvietenie mosta aj nové svetelno-signalizačné značenie.