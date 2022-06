Obnova Hajdóczyho ulice v Trnave má nový harmonogram

Trnava 20. júna (TASR) – Mesto Trnava ako stavebník zmenil termíny na prebiehajúcu rekonštrukciu Hajdóczyho ulice, ktorú má rozdelenú na niekoľko etáp. Stavebné práce so začiatkom 1. marca zdržali v prvej etape podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej nepredvídateľné komplikácie. Cena diela je 1,376 milióna eur.



"Ide o jednu z najväčších investícií mesta v oblasti dopravy v tomto roku. Dôvodom predĺženia prác bola nestabilita podložia, ktoré sa ukázalo byť značne podmáčané spodnými vodami. To si vyžiadalo väčšie úpravy a náročnejšie spevňovanie podložia pod komunikáciami," informovala hovorkyňa. Nový harmonogram upravili s dodávateľmi tak, aby bolo možné ukončiť stavbu včas, ešte v tomto roku.



Prvá etapa, úsek od univerzity po Legionársku ulicu, bude dokončená do 30. júna. Druhá, úsek od križovatky s Legionárskou po križovatku s Cukrovou a Pažitnou, sa začne 1. septembra a dokončená by mala byť 15. októbra. Tretia etapa od križovatky s Cukrovou a Pažitnou po križovatku so Slnečnou sa bude realizovať od 1. júla do 15. augusta. "To za predpokladu, že nedôjde k prestojom pri realizácii rozvodov a prípojok pitnej vody a plynu," upozornila Majtánová. Štvrtá etapa, úsek od križovatky so Slnečnou po križovatku s Maximiliána Hella s predĺžením o 50 metrov, sa bude rekonštruovať od 28. júna do 31. augusta.



Na trase od športového areálu Slávia po Cukrovú ulicu pribudne cyklotrasa. "Všetky existujúce chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do areálu budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Obnovou prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude nahradené LED svietidlami," opísala zámer radnice hovorkyňa. Na celom úseku urobia sadové úpravy, pribudne i nová zeleň. Nové stromy budú dodané v špeciálnych prekorenených bunkách, ktoré zabezpečia, aby korene drevín nezasahovali do inžinierskych sietí. Dodávateľom je spoločnosť Colas Slovakia.