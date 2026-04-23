Obnova hradu Likava napreduje, práce sú aj na neprístupných miestach
Popri murároch a konzervátoroch svoju prácu odvádzajú aj reštaurátori, ktorí zachraňujú vzácne kamenné detaily a fragmenty historických omietok.
Autor TASR
Likavka 23. apríla (TASR) - Rekonštrukcia hradu Likava ďalej napreduje. Vďaka novým etážam lešení sa murári a konzervátori dostávajú aj na miesta, ktoré doposiaľ neboli prístupné. Ako informovali z Liptovského múzea, každý detail muriva je potrené dôkladne vyčistiť od vegetácie, ktorá narúša múry.
„Aktuálne sa pracuje aj na stabilizácii a dopĺňaní poškodených časti múrov, záklenkov okenných otvorov, strieľní a korún murív. Používa sa pritom výhradne pôvodný kameň zo sutín, aby si hrad zachoval svoju autenticitu,“ priblížili z múzea. Popri murároch a konzervátoroch svoju prácu odvádzajú aj reštaurátori, ktorí zachraňujú vzácne kamenné detaily a fragmenty historických omietok.
Okrem prác na samotnom Likavskom hrade prebiehajú ďalšie práce aj v dielňach, kde stolári vyrábajú dubové výplne otvorov a kamenári odlievajú repliky architektonických článkov, ktoré sa v priebehu času nezachovali.
Cieľom obnovy hradu je zastaviť degradačné procesy a stabilizovať statické poruchy tak, aby sa dali sprístupniť ďalšie objekty. Okrem samotnej rekonštrukcie bude hrad doplnený o expozičnú časť aj o nové osvetlenie. Po dokončení prác by sa mali verejnosti sprístupniť doteraz neprístupné časti hradného komplexu.
Rekonštrukcia objektu hradu stojí 4,33 milióna eur, z toho 3,22 milióna eur pokrýva nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 a 1,1 milióna eur financuje Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. Na sprievodné aktivity a manažment projektu vynaloží kraj 442.631,32 eura.
