< sekcia Ekonomika
Obnova infraštruktúry v Perzskom zálive môže stáť 58 mld. USD
Odhad zverejnila v stredu poradenská spoločnosť Rystad Energy.
Londýn 15. apríla (TASR) - Obnova poškodených energetických zariadení v Perzskom zálive by mohla stáť 58 miliárd dolárov (49,18 miliardy eur). Odhad zverejnila v stredu poradenská spoločnosť Rystad Energy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Rystad Energy odhaduje, že len opravy plynárenskej a ropnej infraštruktúry by mohli stáť 50 miliárd USD. Spoločnosť zdôraznila, že zintenzívnenie vojenskej kampane USA a Izraela proti Iránu a odvetné akcie Teheránu koncom marca a začiatkom apríla viac ako zdvojnásobili náklady na obnovu energetických zariadení, ktoré sa predtým odhadovali na 25 miliárd USD.
„Spoločnosť Rystad Energy posúdila škody na dotknutých zariadeniach energetického sektora a predpovedá celkové náklady na opravu a obnovu v pásme od 34 do 58 miliárd USD,“ uvádza sa v správe. Spodná hranica rozpätia predpokladá, že niektoré poškodené zariadenia bude možné opraviť rýchlejšie s použitím existujúceho náhradného vybavenia. Horná hranica odráža scenáre, v ktorých si vážne poškodenia veľkých zariadení vyžiadajú „úplnú výmenu kritických systémov a použitie zariadení s dlhou dodacou lehotou“.
(1 EUR = 1,1793 USD)
