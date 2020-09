Obnova internátov je otvorenou témou, študenti žiadajú modernizáciu

Bratislava 20. septembra (TASR) – Obnova či modernizácia infraštruktúry vysokých škôl vrátane študentských domovov je stále otvorenou a aktuálnou témou. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) poukázala na to, že na modernizáciu internátov sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, aby sa v nich dalo civilizovane žiť.



Zástupcovia študentov na sociálnej sieti uviedli, že by sa na tento zámer mali využiť peniaze z Fondu obnovy. „Aktuálne sa realizujú diskusie o prerozdelení finančného balíka obnovy z EÚ, pričom je nevyhnutné myslieť aj na vysokoškolské internáty a celkovú infraštruktúru na vysokých školách. Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby v súčinnosti s ministerstvom financií predložili Európskej komisii investičný zámer na rekonštrukcie študentského bývania,“ uviedla ŠRVŠ.



Rezort školstva tvrdí, že sa pracuje s rôznymi verziami, tak v rámci financovania zo štátneho rozpočtu, ako aj v rámci opatrení v novom programovom období.



„Vysokoškolské internáty na Slovensku boli celé desaťročia ponechané vlastnému osudu, žiadna z vlád sa nezaujímala o ich rekonštrukcie. Z tohto dôvodu sme sa dostali do bodu, keď na väčšine internátov bývajú študenti v katastrofálnych podmienkach, ktoré nezodpovedajú štandardom ani len konca 20. storočia,“ poznamenala ŠRVŠ. Ako ďalej doplnila, akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté internátom nejdú na luxusné ubytovanie, ale na základný štandard, ktorý potrebuje každý študent.



Ministerstvo financií uvoľnilo 12,2 milióna eur na rekonštrukcie internátov. Ide o financie z balíka 50 miliónov eur, ktoré boli na obnovu študentských domovov vyčlenené a začali sa čerpať v roku 2018.