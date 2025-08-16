< sekcia Ekonomika
Obnova R1 Via Pribina bude dokončená o mesiac skôr oproti plánu
Autor TASR
Nitra 16. augusta (TASR) - Hlavná etapa obnovy rýchlostnej cesty R1 Via Pribina bude dokončená o mesiac skôr oproti pôvodnému zámeru. Práce boli plánované do 22. septembra. Koncesionár rýchlostnej cesty R1, spoločnosť Via Pribina, obnovil v rámci tohtoročnej rekonštrukcie 37 kilometrov vozovky v smere na Bratislavu, informovala spoločnosť.
V rámci tohtoročnej obnovy bola odstránená pôvodná vrchná vrstva vozovky a nahradená novou asfaltovou zmesou. Celková plocha s novým povrchom presahuje 290.000 štvorcových metrov. Všetkých 30.000 ton starého asfaltu bolo recyklovaných v miestnych závodoch.
Súčasťou obnovy bolo aj nové vodorovné dopravné značenie. Zrealizovalo sa viac než 110.000 metrov asfaltovej zálievky. Práce prebiehali aj v noci, čím sa docielilo maximálne urýchlenie ich postupu. Nočná práca zároveň prispela k plynulejšej premávke cez deň a k skráteniu nevyhnutných dopravných opatrení, skonštatoval koncesionár.
Aktuálne práce sú súčasťou širšieho programu obnovy rýchlostnej cesty R1 Via Pribina, ktorý odštartoval v roku 2023. Posledná tretia fáza bude zrealizovaná v roku 2026. Zahŕňať bude zostávajúce vetvy jednotlivých križovatiek.
Na konci tretej fázy bude povrch celej rýchlostnej cesty Via Pribina vrátane napojení kompletne zmodernizovaný. Ide o najrozsiahlejšiu obnovu od začiatku prevádzky v roku 2011.
Projekt Via Pribina je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) tohto rozsahu na Slovensku. Spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty v celkovej dĺžke 51,6 kilometra počas 30 rokov. Realizuje ho konzorcium Via Pribina, pozostávajúce zo spoločností VINCI Concessions a Meridiam. Spoločnosť uzatvorila koncesnú zmluvu so Slovenskou republikou v marci 2009.
Novovybudovaná rýchlostná cesta spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica. Prvé tri úseky (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce) nadväzujú na úseky R1 Nitra - Trnava a Hronský Beňadik - Banská Bystrica, čím vznikol 167 kilometrov dlhý ťah R1 Trnava - Banská Bystrica.
