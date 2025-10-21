Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obnova Sýrie bude podľa Svetovej banky stáť 216 miliárd USD

.
Dym stúpa po izraelských náletoch v sýrskom Damasku 16. júla 2025, ktoré zasiahli budovu sýrskeho ministerstva obrany. Foto: TASR/AP

Priame fyzické škody na infraštruktúre a bývaní spôsobené vojenskými operáciami v rokoch 2011 až 2024 dosiahli podľa odhadov 108 miliárd USD.

Autor TASR
Bejrút 21. októbra (TASR) - Obnova Sýrie po trinásťročnom konflikte bude stáť 216 miliárd dolárov (185,33 miliardy eur), čo je desaťnásobok hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, napísal v utorok saudský denník Asharq al Awsat, ktorý sa odvolal na údaje Svetovej banky (SB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Priame fyzické škody na infraštruktúre a bývaní spôsobené vojenskými operáciami v rokoch 2011 až 2024 dosiahli podľa odhadov 108 miliárd USD. Reálny HDP arabskej republiky klesol v rokoch 2010 až 2022 o 53 %, zatiaľ čo nominálny HDP klesol zo 67,5 miliardy USD na 21,4 miliardy USD. Svetová banka je pripravená podporiť úsilie o obnovu Sýrie napriek obrovským škodám a problémom, uviedol pre denník Jean-Christophe Carret, riaditeľ oddelenia SB pre Blízky východ. „Koordinované kroky a komplexný, štruktúrovaný program sú kľúčové pre pomoc sýrskemu ľudu pri hospodárskom oživení a dlhodobom rozvoji,“ povedal.

(1 EUR = 1,1655 USD)
