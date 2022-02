Obnova traktorov na Slovensku v minulom roku opäť klesala

Nitra 2. februára (TASR) – Obnova poľnohospodárskych traktorov na Slovensku dosiahla v minulom roku najhoršie výsledky od roku 2010. Do evidencie Policajného zboru SR bolo vlani prihlásených 664 nových traktorov nad 36,8 kilowattu. "Oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali pokles prihlasovania nových traktorov o 3,49 %, v porovnaní s rokom 2019 bol ten pokles dokonca až o 15 %," informoval Peter Matejovič, prezident AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.



Okolité krajiny pritom podľa Matejoviča svoje poľnohospodárstvo modernizujú raketovým tempom. Česká republika z hľadiska prihlasovania nových traktorov narástla medziročne o 26 %, Rakúsko o 28 % a Poľsko o 43 %. "V porovnaní s registráciami v okolitých krajinách je jasné, že obnova techniky u nás nie je dostatočná. Technologický náskok, ktorý získavajú naši kolegovia v okolitých krajinách, sa prejaví na efektívnosti ich výroby. Naši poľnohospodári sa tak dostávajú do negatívnej špirály, z ktorej vystúpiť bude neuveriteľne zložité," skonštatoval Matejovič.



V roku 2021 bolo najviac nových prihlásených traktorov značky John Deere, ktoré dosiahli trhový podiel na úrovni 19,3 %. Druhé miesto obhájil český výrobca Zetor s trhovým podielom 14 %. Značke Case IH patrí tretie miesto s trhovým podielom takmer 13 %. Do evidencie bolo vlani prihlásených 27 značiek traktorov. Celkovo bolo na Slovensku prihlásených 47 % traktorov do 88 kilowattov. "Táto kategória sa výraznejšie nemení, aj keď z dlhodobého pohľadu je zrejmý pokles prihlasovania traktorov vo výkonovej triede 36,8 až 88 kilowattov," zhodnotil Matejovič. Podiel najsilnejších traktorov nad 176,1 kilowattu dosiahol 23,8 %.



Najviac novoprihlásených traktorov bolo v Nitrianskom kraji, kde do evidencie pribudlo 130 traktorov. Nasledujú Trnavský kraj so 109 prihlásenými traktormi a Košický kraj so 103 traktormi. Najmenej prihlásených traktorov bolo v Trenčianskom kraji (42 kusov) a Bratislavskom kraji (48 kusov). Jediným okresom, v ktorom nebol prihlásený ani jeden nový traktor, je Hlohovec.