Obnova tzv. Kukurice splní požiadavky na jej energetickú hospodárnosť

Bratislava 3. júla (TASR) - Bývalá vojenská ubytovňa Hviezda v Bratislave, známa ako Kukurica, bude po rekonštrukcii spĺňať všetky požiadavky na energetickú hospodárnosť. Primárna energia sa zrealizovaní opatrení zníži minimálne o 30 percent. Uhlíková stopa sa tiež zníži na minimum. Vyplýva to z návrhu zámeru obnovy tejto historickej budovy, ktorý v stredu schválila vláda.



Predpokladaná hodnota obnovy tzv. Kukurice je podľa materiálu viac ako 58,06 milióna eur s DPH. "Ministerstvo obrany (MO) SR má záujem byť priamo vyzvané zo strany ministerstva dopravy na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a uchádzať sa tak o finančné prostriedky určené na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov vo výške 24 miliónov eur s DPH," uviedol rezort v materiáli. Finančné prostriedky nad rámec oprávnených výdavkov plánu obnovy budú požadované opätovným schválením vlády na dofinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vláda zároveň určila Bytovú agentúru rezortu MO SR ako priameho prijímateľa prostriedkov z plánu obnovy.



V roku 2021 bol vypracovaný architektonický projekt a následne v rokoch 2023 až 2024 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. "Táto je v súčasnosti v procese úpravy tak, aby súhlasila s aktuálnymi požiadavkami MO SR," tvrdí v materiáli. V návrhu rekonštrukcie internátu sa uvažuje o zachovaní architektonických a konštrukčných hodnôt pôvodného diela s komplexnou obnovou objektu a dôrazom na využitie priestorových podmienok. Zároveň navrhujú rozšírenie areálu a vybudovanie nových parkovacích kapacít.



Obnova tzv. Kukurice je podľa MO koncipovaná ako komplexná rekonštrukcia so zachovaním pôvodných prvkov autorov, ako sú originálne konštrukcie, materiály, architektonické detaily, s využitím pôvodných podláh, stropných elementov, schodiskových konštrukcií, zábradlí či výtvarného monumentálneho diela.



Pripomína, že objekt je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, ktorý neumožňuje jej plnohodnotné užívanie. Najvážnejšími problémami sú zastaraný a skorodovaný obvodový plášť, nevyhovujúce rozvody inžinierskych sietí, zatekanie a degradácia nosných konštrukcií na najvyšších podlažiach.



Projekt rekonštrukcie tzv. Kukurice predstavilo bývalé vedenie ministerstva v máji 2022. Ukončenie obnovy predpokladali v roku 2025. Rekonštrukciou Internátu Hviezda získa ministerstvo nové administratívne priestory, ktoré podľa vlastných slov potrebuje.



Rezortu obrany slúžila budova od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Internát Hviezda má kruhovitý pôdorys a výšku 82,2 metra s 25 nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými.