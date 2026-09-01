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Obnova výhybiek obmedzí vlaky na Hlavnej stanici do decembra
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré práce v okolí hlavnej stanice realizujú, označili výluku za nevyhnutnú.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Výluka pre rekonštrukciu výhybiek na viac ako tri mesiace od 1. septembra do 12. decembra obmedzí vybrané vlaky na Hlavnej stanici v Bratislave. Viaceré budú dočasne končiť a začínať v stanici Bratislava-Nové Mesto. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré práce v okolí hlavnej stanice realizujú, označili výluku za nevyhnutnú.
„Dôvodom aktuálnej výluky je nevyhnutná obnova výhybiek, ktoré sú vzhľadom na ich technický stav a dlhodobé prevádzkové zaťaženie značne opotrebované,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj. „V rámci uzla Bratislava ide o najdôležitejšiu rekonštrukciu výhybiek v roku 2026, ktorá nadväzuje na výlukové práce realizované v roku 2025, keď prebehla rekonštrukcia výhybiek v časti tzv. Vajnorského zhlavia,“ podotkol.
Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55, spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto. Vlaky REX, ktorých súčasťou je linka R55, budú premávať len v úseku Trnava - Nitra.
Vlaky S60 Bratislava - Galanta budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, pôjdu každú hodinu namiesto polhodinového intervalu. Ich kapacitu doplnia všetky regionálne expresy R60 Bratislava - Nové Zámky, ktoré mimoriadne zastavia aj v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove.
„Úpravy vo vlakovej doprave sú nastavené tak, aby mali cestujúci viacero možností - časť osobných vlakov z Trnavy bude vedená do Bratislavy-Nového Mesta, vybrané rýchliky mimoriadne zastavia aj v ďalších staniciach a zároveň zostanú zachované priame spojenia na bratislavskú hlavnú stanicu,“ priblížila generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Počas pracovných dní nebudú premávať posilové osobné vlaky v ranných a popoludňajších špičkách. Cestujúci budú môcť podľa hovorcu ZSSK Jána Bačeka využiť rýchliky R50 Považan, ktoré mimoriadne zastavia aj v Bratislave-Rači, Šenkviciach a Cíferi. Výnimkou bude večerný rýchlik z Bratislavy o 22.20 h. Ranný posilový rýchlik s odchodom z Trnavy o 5.57 h zastaví navyše iba v Šenkviciach. Zároveň budú vybrané súpravy Považanov posilnené o jeden na osem vozňov.
Väčšina vybraných rýchlikov Urpín medzi Bratislavou a Banskou Bystricou bude začínať a končiť v Bratislave-Novom Meste, namiesto Bratislavy-Vinohradov zastavia na zastávke Bratislava predmestie. Z hlavnej stanice a na ňu budú naďalej premávať štyri Urpíny - dva ráno a dva večer.
„Rýchliky Ponitran Bratislava-Nové Mesto - Prievidza budú naďalej začínať a končiť v Bratislave-Novom Meste. Vlaky už nebudú mimoriadne zastavovať v Pezinku, kde zastavovali v súvislosti s opatreniami počas výluky Trnava - Cífer,“ priblížil Baček. V Ponitranoch už nebudú platiť cestovné doklady Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Rýchliky 744 a 747 Bojnice pôjdu opäť v celej trase medzi Prievidzou a Bratislavou-Novým Mestom.
Diaľkové expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami budú aj počas rekonštrukcie naďalej premávať na bratislavskú hlavnú stanicu, ale s upravenými časmi o pár minút skôr, respektíve neskôr. Pre obmedzenia na infraštruktúre sa môže predĺžiť ich jazda.
Cestujúci, ktorých vlak privezie do stanice Bratislava-Nové Mesto, môžu pokračovať v ceste nadväznou verejnou dopravou. S platným cestovným dokladom IDS BK môžu prestúpiť na spoje ktoréhokoľvek dopravcu v tejto sieti a pokračovať do svojho cieľa. Pri ceste na hlavnú stanicu môžu okrem spojov MHD využiť aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express, kde sa v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Nové Mesto počas výluky budú uznávať aj doklady ZSSK.
„Dôvodom aktuálnej výluky je nevyhnutná obnova výhybiek, ktoré sú vzhľadom na ich technický stav a dlhodobé prevádzkové zaťaženie značne opotrebované,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj. „V rámci uzla Bratislava ide o najdôležitejšiu rekonštrukciu výhybiek v roku 2026, ktorá nadväzuje na výlukové práce realizované v roku 2025, keď prebehla rekonštrukcia výhybiek v časti tzv. Vajnorského zhlavia,“ podotkol.
Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55, spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto. Vlaky REX, ktorých súčasťou je linka R55, budú premávať len v úseku Trnava - Nitra.
Vlaky S60 Bratislava - Galanta budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, pôjdu každú hodinu namiesto polhodinového intervalu. Ich kapacitu doplnia všetky regionálne expresy R60 Bratislava - Nové Zámky, ktoré mimoriadne zastavia aj v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove.
„Úpravy vo vlakovej doprave sú nastavené tak, aby mali cestujúci viacero možností - časť osobných vlakov z Trnavy bude vedená do Bratislavy-Nového Mesta, vybrané rýchliky mimoriadne zastavia aj v ďalších staniciach a zároveň zostanú zachované priame spojenia na bratislavskú hlavnú stanicu,“ priblížila generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Počas pracovných dní nebudú premávať posilové osobné vlaky v ranných a popoludňajších špičkách. Cestujúci budú môcť podľa hovorcu ZSSK Jána Bačeka využiť rýchliky R50 Považan, ktoré mimoriadne zastavia aj v Bratislave-Rači, Šenkviciach a Cíferi. Výnimkou bude večerný rýchlik z Bratislavy o 22.20 h. Ranný posilový rýchlik s odchodom z Trnavy o 5.57 h zastaví navyše iba v Šenkviciach. Zároveň budú vybrané súpravy Považanov posilnené o jeden na osem vozňov.
Väčšina vybraných rýchlikov Urpín medzi Bratislavou a Banskou Bystricou bude začínať a končiť v Bratislave-Novom Meste, namiesto Bratislavy-Vinohradov zastavia na zastávke Bratislava predmestie. Z hlavnej stanice a na ňu budú naďalej premávať štyri Urpíny - dva ráno a dva večer.
„Rýchliky Ponitran Bratislava-Nové Mesto - Prievidza budú naďalej začínať a končiť v Bratislave-Novom Meste. Vlaky už nebudú mimoriadne zastavovať v Pezinku, kde zastavovali v súvislosti s opatreniami počas výluky Trnava - Cífer,“ priblížil Baček. V Ponitranoch už nebudú platiť cestovné doklady Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Rýchliky 744 a 747 Bojnice pôjdu opäť v celej trase medzi Prievidzou a Bratislavou-Novým Mestom.
Diaľkové expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami budú aj počas rekonštrukcie naďalej premávať na bratislavskú hlavnú stanicu, ale s upravenými časmi o pár minút skôr, respektíve neskôr. Pre obmedzenia na infraštruktúre sa môže predĺžiť ich jazda.
Cestujúci, ktorých vlak privezie do stanice Bratislava-Nové Mesto, môžu pokračovať v ceste nadväznou verejnou dopravou. S platným cestovným dokladom IDS BK môžu prestúpiť na spoje ktoréhokoľvek dopravcu v tejto sieti a pokračovať do svojho cieľa. Pri ceste na hlavnú stanicu môžu okrem spojov MHD využiť aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express, kde sa v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Nové Mesto počas výluky budú uznávať aj doklady ZSSK.