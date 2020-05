Obnove turizmu by mohla podľa WHO pomôcť česká bezkontaktná recepcia

Bratislava 13. mája (TASR) – Riešenie bezkontaktnej recepcie českej firmy MyStay zvíťazilo vo výzve Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). Tá s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hľadala najlepšie inovatívne a okamžite použiteľné riešenie, ktoré pomôže zmierniť celosvetovo negatívny vplyv ochorenia COVID-19 na cestovný ruch. Informovala o tom mediálna zástupkyňa spoločnosti Eva Sroka.



Do výzvy sa prihlásilo viac ako tisíc firiem a projektov zo 110 krajín sveta. Vybraté riešenie ponúka automatizovanú komunikáciu s hosťami a digitalizáciu hotelových procesov od rezervácie, on-line check-inu a check-outu až po kúpu doplnkových služieb. Zákazník preto takmer nemusí prísť do kontaktu s hotelovým personálom.