Obnovené úvahy o zavedení ciel zo strany USA znepokojujú exportérov
Exportéri upozorňujú, že stabilita medzinárodného obchodného prostredia stojí na dodržiavaní už uzatvorených dohôd.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Najnovšie vyjadrenia z prostredia administratívy Donalda Trumpa, ktoré naznačujú možný návrat k zavedeniu ciel, vyvolávajú vážne obavy o budúci vývoj transatlantického obchodu. V stredu to uviedla Rada slovenských exportérov (RSE), ktorá takýto vývoj považuje za zvlášť znepokojujúci pre slovenský automobilový priemysel.
Exportéri upozorňujú, že stabilita medzinárodného obchodného prostredia stojí na dodržiavaní už uzatvorených dohôd. V prípade, že by dochádzalo k jednostranným krokom zo strany Spojených štátov amerických, zvýšila by sa neistota nielen pre európskych výrobcov, ale aj pre investorov, ktorí zvažujú svoje ďalšie pôsobenie v regióne.
„Ak sa pravidlá prestanú dodržiavať, prestáva fungovať aj dôvera. A bez dôvery neexistuje stabilný obchod. Európska únia musí byť pripravená reagovať rýchlo, jednoznačne a bez kompromisov,“ uviedol člen predsedníctva RSE Peter Blaškovitš.
Téma konkurencieschopnosti Európskej únie sa podľa RSE pritom dostáva čoraz viac do popredia diskusií v rámci európskych inštitúcií aj podnikateľského prostredia. V nadchádzajúcich rokoch sa podľa nich očakáva silnejší dôraz na strategickú autonómiu, diverzifikáciu obchodných partnerstiev a posilňovanie ekonomickej odolnosti Únie.
