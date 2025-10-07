< sekcia Ekonomika
Obnovia pôvodné časy EC vlakov zo Žiliny či Púchova do Prahy
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Od 11. októbra sa obnovia pôvodné odchody a príchody medzinárodných vlakov EuroCity (EC) na linke Žilina alebo Púchov - Horní Lideč a Praha. Pôjde tak o rýchlejšie spojenie s českou metropolou a lepšie prestupy v Púchove na vlaky linky Ex Bratislava - Žilina - Košice. V utorok o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Spresnila, že vlaky typu EC zo stanice Púchov do Česka budú odchádzať pravidelne každé dve hodiny, vždy v párnu hodinu a ôsmu minútu. Výnimkou je len ranný spoj EC 222, ktorý vychádza už zo Žiliny, pričom z Púchova pôjde o niekoľko minút skôr ako je nastavená taktová doprava. Pri návrate z Prahy prídu EC vlaky do Púchova každé dve hodiny v nepárnu hodinu a 52. minútu. Výnimkou je zase večerný spoj EC 223, ktorý odchádza z Púchova tesne pred desiatou večer a pokračuje ďalej do Žiliny.
