< sekcia Ekonomika
Obnovili úsek cesty v Zlatom v okrese Bardejov za 1,2 milióna eur
Vozovka sa vyfrézovala, zhotovila sa vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu a aplikoval spojovací postrek. Následne prišli na rad obrusné vrstvy vozovky a zhotovenie ložnej vrstvy z asfaltu.
Autor TASR
Bardejov 6. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci so Správou a údržbou ciest PSK (SÚC) v okrese Bardejov ukončili komplexnú modernizáciu cestného úseku Zlaté-križovatka s cestou I/77, ale aj mosta, niekoľkých priepustov či vjazdov. V cezhraničnom projekte si kraj pomohol zdrojmi z Programu Interreg, ktoré presiahli 948.000 eur, štátnymi financiami vo výške 142.000 eur a preinvestoval tam i vlastné zdroje vo výške takmer 95.000 eur. Celková investícia dosiahla výšku 1,2 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Úsek po križovatku prvej triedy má strategický význam pre miestnych, ale je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu a rozhodne si zaslúžil nový asfalt a vynovenie ďalšej cestnej infraštruktúry. Som rád, že projekt bol pripravený tak, aby sme úsek opravili naozaj komplexne so všetkým, čo k tomu patrí. Som si istý, že v tomto stave a v tejto kvalite ho motoristi ocenia a že im táto modernizácia prinesie jednak zvýšenie komfortu, ale aj samotnej bezpečnosti v cestnej premávke,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania úseku do užívania motoristickej verejnosti.
Rekonštrukcia úseku sa realizovala približne jeden rok v intraviláne a extraviláne obce Zlaté. Stavebné práce v réžii SÚC PSK a zhotoviteľa Metrostavu DS sa sústredili na obnovu takmer 3,3 kilometra ciest. Vozovka sa vyfrézovala, zhotovila sa vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu a aplikoval spojovací postrek. Následne prišli na rad obrusné vrstvy vozovky a zhotovenie ložnej vrstvy z asfaltu.
„Stavba zahŕňala aj mostný objekt s premostením dlhým viac ako sedem metrov. Išlo o most zhotovený zo železobetónu a postavený v roku 1982, ktorý už vykazoval známky erózie, degradácie betónu aj lokálneho poškodenia, takže prešiel kompletnou rekonštrukciou,“ doplnil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.
PSK v ostatnom období v okrese Bardejov podľa Jeleňovej opravil či zrekonštruoval aj ďalšie kilometre ciest a súvisiacej infraštruktúry. Ukončené sú akcie vo Vaniškovciach, Raslaviciach a v Richvalde, kde bol nedávno urobený 1,5 kilometrový úsek recyklovanej novej vozovky. V obci Komárov pribudol vynovený most nad Belovežským potokom, kde v roku 2023 pôvodný objekt strhla povodňová voda.
Minuloročné povodne zanechali značné škody na cestnej infraštruktúre v úseku Bardejovská Nová Ves - Hrabovec, kde došlo k deštrukcii vozovky a asfaltových vrstiev. SÚC PSK sa preto pustila do rekonštrukcie štyroch ramien dvojpruhovej komunikácie, presnejšie križovatky ciest III/3533, III/3514 (smer Komárov), III/3515 (Beloveža) i priľahlého úseku cesty III/3533, ktorá sa nachádza v extraviláne Komárova. Výška investície z rozpočtu PSK tam dosiahla takmer 927.000 eur. Asfaltérska čata SÚC PSK nedávno opravila okrem iného aj 1,8 kilometrový úsek od obce Kožany po hranicu okresu Svidník.
„Úsek po križovatku prvej triedy má strategický význam pre miestnych, ale je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu a rozhodne si zaslúžil nový asfalt a vynovenie ďalšej cestnej infraštruktúry. Som rád, že projekt bol pripravený tak, aby sme úsek opravili naozaj komplexne so všetkým, čo k tomu patrí. Som si istý, že v tomto stave a v tejto kvalite ho motoristi ocenia a že im táto modernizácia prinesie jednak zvýšenie komfortu, ale aj samotnej bezpečnosti v cestnej premávke,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania úseku do užívania motoristickej verejnosti.
Rekonštrukcia úseku sa realizovala približne jeden rok v intraviláne a extraviláne obce Zlaté. Stavebné práce v réžii SÚC PSK a zhotoviteľa Metrostavu DS sa sústredili na obnovu takmer 3,3 kilometra ciest. Vozovka sa vyfrézovala, zhotovila sa vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu a aplikoval spojovací postrek. Následne prišli na rad obrusné vrstvy vozovky a zhotovenie ložnej vrstvy z asfaltu.
„Stavba zahŕňala aj mostný objekt s premostením dlhým viac ako sedem metrov. Išlo o most zhotovený zo železobetónu a postavený v roku 1982, ktorý už vykazoval známky erózie, degradácie betónu aj lokálneho poškodenia, takže prešiel kompletnou rekonštrukciou,“ doplnil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.
PSK v ostatnom období v okrese Bardejov podľa Jeleňovej opravil či zrekonštruoval aj ďalšie kilometre ciest a súvisiacej infraštruktúry. Ukončené sú akcie vo Vaniškovciach, Raslaviciach a v Richvalde, kde bol nedávno urobený 1,5 kilometrový úsek recyklovanej novej vozovky. V obci Komárov pribudol vynovený most nad Belovežským potokom, kde v roku 2023 pôvodný objekt strhla povodňová voda.
Minuloročné povodne zanechali značné škody na cestnej infraštruktúre v úseku Bardejovská Nová Ves - Hrabovec, kde došlo k deštrukcii vozovky a asfaltových vrstiev. SÚC PSK sa preto pustila do rekonštrukcie štyroch ramien dvojpruhovej komunikácie, presnejšie križovatky ciest III/3533, III/3514 (smer Komárov), III/3515 (Beloveža) i priľahlého úseku cesty III/3533, ktorá sa nachádza v extraviláne Komárova. Výška investície z rozpočtu PSK tam dosiahla takmer 927.000 eur. Asfaltérska čata SÚC PSK nedávno opravila okrem iného aj 1,8 kilometrový úsek od obce Kožany po hranicu okresu Svidník.