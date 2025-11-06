Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obnovili úsek cesty v Zlatom v okrese Bardejov za 1,2 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Vozovka sa vyfrézovala, zhotovila sa vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu a aplikoval spojovací postrek. Následne prišli na rad obrusné vrstvy vozovky a zhotovenie ložnej vrstvy z asfaltu.

Autor TASR
Bardejov 6. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci so Správou a údržbou ciest PSK (SÚC) v okrese Bardejov ukončili komplexnú modernizáciu cestného úseku Zlaté-križovatka s cestou I/77, ale aj mosta, niekoľkých priepustov či vjazdov. V cezhraničnom projekte si kraj pomohol zdrojmi z Programu Interreg, ktoré presiahli 948.000 eur, štátnymi financiami vo výške 142.000 eur a preinvestoval tam i vlastné zdroje vo výške takmer 95.000 eur. Celková investícia dosiahla výšku 1,2 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Úsek po križovatku prvej triedy má strategický význam pre miestnych, ale je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu a rozhodne si zaslúžil nový asfalt a vynovenie ďalšej cestnej infraštruktúry. Som rád, že projekt bol pripravený tak, aby sme úsek opravili naozaj komplexne so všetkým, čo k tomu patrí. Som si istý, že v tomto stave a v tejto kvalite ho motoristi ocenia a že im táto modernizácia prinesie jednak zvýšenie komfortu, ale aj samotnej bezpečnosti v cestnej premávke,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania úseku do užívania motoristickej verejnosti.

Rekonštrukcia úseku sa realizovala približne jeden rok v intraviláne a extraviláne obce Zlaté. Stavebné práce v réžii SÚC PSK a zhotoviteľa Metrostavu DS sa sústredili na obnovu takmer 3,3 kilometra ciest. Vozovka sa vyfrézovala, zhotovila sa vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu a aplikoval spojovací postrek. Následne prišli na rad obrusné vrstvy vozovky a zhotovenie ložnej vrstvy z asfaltu.

Stavba zahŕňala aj mostný objekt s premostením dlhým viac ako sedem metrov. Išlo o most zhotovený zo železobetónu a postavený v roku 1982, ktorý už vykazoval známky erózie, degradácie betónu aj lokálneho poškodenia, takže prešiel kompletnou rekonštrukciou,“ doplnil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

PSK v ostatnom období v okrese Bardejov podľa Jeleňovej opravil či zrekonštruoval aj ďalšie kilometre ciest a súvisiacej infraštruktúry. Ukončené sú akcie vo Vaniškovciach, Raslaviciach a v Richvalde, kde bol nedávno urobený 1,5 kilometrový úsek recyklovanej novej vozovky. V obci Komárov pribudol vynovený most nad Belovežským potokom, kde v roku 2023 pôvodný objekt strhla povodňová voda.

Minuloročné povodne zanechali značné škody na cestnej infraštruktúre v úseku Bardejovská Nová Ves - Hrabovec, kde došlo k deštrukcii vozovky a asfaltových vrstiev. SÚC PSK sa preto pustila do rekonštrukcie štyroch ramien dvojpruhovej komunikácie, presnejšie križovatky ciest III/3533, III/3514 (smer Komárov), III/3515 (Beloveža) i priľahlého úseku cesty III/3533, ktorá sa nachádza v extraviláne Komárova. Výška investície z rozpočtu PSK tam dosiahla takmer 927.000 eur. Asfaltérska čata SÚC PSK nedávno opravila okrem iného aj 1,8 kilometrový úsek od obce Kožany po hranicu okresu Svidník.
