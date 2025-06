Obnovili lustrácie cez Portál elektronických služieb katastra

Bratislava 20. júna (TASR) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) obnovil lustrácie cez Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN). Službu využívajú najmä notári, správcovia konkurznej podstaty či súdni komisári, ktorí v rámci konaní potrebujú hromadne a online overovať údaje o vlastníckych právach na celom území Slovenska. ÚGKK o tom informoval v piatok.



„Lustrácie boli prioritnou funkciou pre profesionálnu obec, ktorá ešte chýbala. Dnešné oznámenie znamená, že notárske a konkurzné procesy sa môžu vrátiť do štandardu, na aký boli subjekty zvyknuté pred incidentom,“ uviedla predsedníčka ÚGKK Lucia Gocníková s tým, že službu spustili o dva týždne skôr, ako stanovovala oficiálne roadmapa obnovy po januárovom kybernetickom útoku.



Oprávnené osoby, ktoré majú prístup do systému na základe podpísanej dohody, tak môžu v rámci lustrácií vyhľadávať v listoch vlastníctva, plombách a parcelách po celom území SR. Služba funguje na odklonenej, bezpečnej infraštruktúre a denne sa synchronizuje s centrálnou databázou, informoval ÚGKK.



Úrad priblížil, že po januárovom kybernetickom útoku na kataster je väčšina prioritných elektronických služieb už funkčná. Do konca leta by mali byť obnovené aj zostávajúce prioritné služby. Rozvoj a nové funkcie bude úrad zavádzať až v rámci modernizácie systému, na ktorom aktuálne pracuje.



ÚGKK SR postihol začiatkom roka kybernetický útok, následkom ktorého museli byť systémy katastra vyradené z prevádzky.