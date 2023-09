Obnoviteľná energia sa podieľala vyše polovicou na nemeckej spotrebe

Berlín 29. septembra (TASR) - Energia z obnoviteľných zdrojov pokrývala viac ako polovicu z celkovej spotreby elektriny v Nemecku v prvých deviatich mesiacoch roka. Ukázali to údaje výskumného centra ZSW a priemyselného združenia BDEW. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa predbežných výpočtov BDEW a ZSW podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe v Nemecku dosiahol zhruba 52 % v prvých troch štvrťrokoch 2023. To je nárast približne o päť percentuálnych bodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie zohráva ústrednú úlohu v snahe nemeckej vlády dosiahnuť klimatické ciele a zabezpečiť, aby sa krajina stala menej závislou od fosílnych palív.



Výkonná riaditeľka BDEW Kerstin Andreaeová v tejto súvislosti uviedla, že najmä fotovoltické systémy stále viac prispievajú k produkcii elektriny. Ale je tiež jasné, že výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov kolíše. V čase, keď nesvieti slnko a nefúka vietor, by sa preto mohol využívať vodík, aby výpadok produkcie nemuseli nahrádzať plynové elektrárne.



"Je preto dôležité podporovať výstavbu takých flexibilných elektrární," dodala.