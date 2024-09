Obnoviteľné zdroje majú zabezpečiť 56 % výroby elektriny v Poľsku

Varšava 5. septembra (TASR) - Poľsko si stanovilo ciel zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny do roku 2030 na 56 %. Oznámila to vo štvrtok ministerka pre klímu Paulina Hennig-Kloská. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Oznámený cieľ je nižší v porovnaní s predvolebným sľubom najväčšej vládnej strany, že Poľsko bude mať do roku 2030 vo svojom energetickom mixe až 70 % zelenej energie, ale vyšší ako 50 %, ktoré vláda deklarovala vo februári.



"Vo vláde sa už nesporíme o základných parametroch plánu, chýbajúca transformácia je drahšia ako jej realizácia," uviedla na tlačovej konferencii Hennig-Kloská. Aktualizovaný plán podľa nej počíta s investíciami vo výške 792 miliárd poľských zlotých (185,1 milióna eur).



Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa zaviazali znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %. Varšava sa snaží urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov, aby znížila závislosť od uhlia, a zároveň sa vyrovnáva s dedičstvom predchádzajúcej vlády, ktorá blokovala rozvoj veternej energie na pevnine a presadzovala pokračovanie ťažby uhlia až do roku 2049.



(1 EUR = 4,2788 PLN)