Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny v Španielsku boli takmer 60 %

Madrid 3. júla (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie sa na celkovej produkcii elektriny v Španielsku podieľali v 1. polroku tohto roka takmer 60 %. Produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov tak pokračuje v raste, keďže za rovnaké obdobie minulého roka dosiahol podiel týchto zdrojov na výrobe elektriny v krajine 51 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



K zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie prispelo najmä výraznejšie tempo rastu produkcie elektriny zo slnka a vodných elektrární. Poukázali na to údaje prevádzkovateľa siete Redeia.



Najväčší podiel na celkovom energetickom mixe Španielska mali v 1. polroku veterné parky, ktoré sa na celkovej produkcii elektrickej energie podieľali 24,4 %, uviedol Redeia. Tempo rastu však v porovnaní s 1. polrokom minulého roka nebolo výrazné, keďže pred rokom sa na celkovej produkcii elektriny veterné parky podieľali 24,1 %.



Najvýraznejší rast v medziročnom porovnaní zaznamenali solárna energia a vodné elektrárne. V prvom prípade dosiahol podiel na celkovom energetickom mixe 16,3 %, zatiaľ čo pred rokom to bolo 13,8 %. Čo sa týka vodných elektrární, tie sa na celkovej produkcii elektriny podieľali za prvých šesť mesiacov tohto roka 15,9 %, pričom za šesť mesiacov roka 2023 tvorili iba 9,8 % z celkového energetického mixu.



Najnovšie údaje poukazujú na to, že Španielsko je na najlepšej ceste splniť svoj cieľ, ktorý vláda v rámci nového energetického plánu zverejnila minulý rok. Na jeho základe by sa obnoviteľné zdroje energie mali do roku 2030 podieľať na produkcii elektriny v Španielsku 80 %.