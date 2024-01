IEA: Obnoviteľné zdroje nahradia uhlie ako zdroj na výrobu elektriny

Paríž 24. januára (TASR) - Obnoviteľné zdroje nahradia v roku 2025 uhlie ako hlavný zdroj energie na výrobu elektriny. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR správu prevzala z AFP.



Podľa výročnej správy IEA o trhu s elektrinou podiel obnoviteľných zdrojov energie, najmä zo solárnych panelov, by mal v roku 2025 stúpnuť na viac ako tretinu (33 %) celkovej produkcie elektriny z 30 % v minulom roku. V roku 2026 by mal dosiahnuť 37 %.



Ak sa do toho započíta aj jadrová energia, ktorá podľa IEA dosiahne na budúci rok rekord, takmer polovica svetovej elektriny bude do roku 2026 pochádzať z nízkoemisných zdrojov, pričom v roku 2023 to bolo len necelých 40 %.



Silný rast obnoviteľných zdrojov energie prekoná aj zvýšený dopyt po elektrine v priemysle ako súčasť úsilia o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, uviedla IEA.



"Energetický sektor v súčasnosti produkuje viac emisií oxidu uhličitého (CO2) ako ktorýkoľvek iný sektor vo svetovej ekonomike, takže je povzbudzujúce, že rýchly rast obnoviteľných zdrojov a neustály rozvoj jadrovej energie smerujú k tomu, aby zodpovedali nárastu globálneho dopytu po elektrine počas nasledujúcich troch rokov," povedal riaditeľ IEA Fatih Birol.



To sa môže ukázať aj v prípade Číny, kde sa uhlie podieľa viac ako polovicou na produkcii elektriny, ale veľa závisí od výroby elektriny z vodných elektrární a tempa hospodárskeho oživenia.



Napriek tomu IEA vidí len pomalý štrukturálny pokles využívania uhlia, keďže rozvojové krajiny sa budú podieľať na väčšine nárastu dopytu po elektrickej energii v nasledujúcich rokoch.



Agentúra očakáva, že elektrina vyrobená z uhlia bude do roku 2026 klesať v priemere o 1,7 % ročne po zvýšení o 1,6 % v minulom roku v dôsledku nízkej produkcie elektriny z vody v Číne a Indii.



Elektrina vyrobená zo zemného plynu by mala v tomto období rásť približne o 1 % ročne.



IEA očakáva, že elektrina vyrobená v jadrových elektrárňach dosiahne v budúcom roku rekordnú úroveň, keď Francúzsko dokončí opravy niekoľkých reaktorov a nové budú uvedené do prevádzky v Číne, Indii, Japonsku a Južnej Kórei.