Obnoviteľné zdroje podľa rakúskej štúdie znižujú ceny elektriny
Autor TASR
Viedeň 27. mája (TASR) - Bez rozšírenia fotovoltiky a veternej energie by boli ceny elektriny v Rakúsku vyššie, tvrdí v novej štúdii Rakúsky technologický inštitút (AIT). Každá dodatočná terawatthodina (TWh) z týchto zdrojov znižuje priemernú veľkoobchodnú cenu elektriny v krajine približne o dve eurá za megawatthodinu, uviedla v stredu na tlačovej konferencii autorka štúdie Tara Esterlová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
V rokoch 2024 a 2025 sa kapacita obnoviteľných zdrojov energie rozšírila iba o 1,85 TWh, hoci zákon o rozšírení obnoviteľných zdrojov energie stanovil 2,6 TWh. Ak by Rakúsko splnilo svoj cieľ, spotrebitelia elektrickej energie by ušetrili približne 110 miliónov eur, priblížila Esterlová. Výpočty podľa nej ukazujú, že veterné turbíny znižujú ceny takmer dvakrát toľko ako fotovoltické systémy.
Rozvoj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov znižuje citlivosť Rakúska a Európy na cenové výkyvy v oblasti zemného plynu, pretože vďaka rozvoju výroby ekologickej elektriny sa v plynových elektrárňach musí vyrábať menej elektriny, uzavrela Esterlová.
