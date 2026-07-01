< sekcia Ekonomika
Obnoviteľné zdroje pokryli 58 % spotreby elektriny v Nemecku
Za šesť mesiacov do konca júna sa výroba elektriny z veterných elektrární na pevnine medziročne zvýšila o 7 %, zatiaľ čo produkcia na mori vzrástla až o 28,3 %.
Autor TASR
Berlín 1. júla (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie pokrývali v prvom polroku 2026 až 58 % spotreby elektriny v Nemecku, čo je nový rekord pre túto časť roka. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o takmer tri percentuálne body. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na Spolkové združenie pre energetické a vodné hospodárstvo (BDEW) a Centrum pre výskum slnečnej energie a vodíka Bádensko-Württembersko (ZSW).
Za šesť mesiacov do konca júna sa výroba elektriny z veterných elektrární na pevnine medziročne zvýšila o 7 %, zatiaľ čo produkcia na mori vzrástla až o 28,3 %. Výroba elektriny zo slnka posilnila o 3,7 %. Slabšie zrážky na druhej strane viedli k zníženiu výroby vo vodných elektrárňach o 7,7 %. Produkcia z biomasy zaznamenala mierny nárast o 0,6 %.
„Čím vyšší bude podiel obnoviteľných zdrojov energie, tým budeme nezávislejší od dovozu fosílnych palív,“ uviedol vo vyhlásení šéf ZSW Frithjof Staiss. Hospodárstvo sa tiež stane odolnejším voči cenovým šokom v oblasti energetiky, dodal. „Energetické krízy posledných mesiacov a rokov spôsobili fosílne palivá, nie obnoviteľné zdroje,“ zdôraznil Staiss.
Za šesť mesiacov do konca júna sa výroba elektriny z veterných elektrární na pevnine medziročne zvýšila o 7 %, zatiaľ čo produkcia na mori vzrástla až o 28,3 %. Výroba elektriny zo slnka posilnila o 3,7 %. Slabšie zrážky na druhej strane viedli k zníženiu výroby vo vodných elektrárňach o 7,7 %. Produkcia z biomasy zaznamenala mierny nárast o 0,6 %.
„Čím vyšší bude podiel obnoviteľných zdrojov energie, tým budeme nezávislejší od dovozu fosílnych palív,“ uviedol vo vyhlásení šéf ZSW Frithjof Staiss. Hospodárstvo sa tiež stane odolnejším voči cenovým šokom v oblasti energetiky, dodal. „Energetické krízy posledných mesiacov a rokov spôsobili fosílne palivá, nie obnoviteľné zdroje,“ zdôraznil Staiss.