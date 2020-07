Obnoviteľné zdroje vyprodukovali za polrok viac elektriny ako fosílne

Londýn 22. júla 2020 (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie, ako sú napríklad vietor či slnko, v 1. polroku "predbehli" fosílne palivá a stali sa hlavnými zdrojmi elektrickej energie v Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z novej správy, ktorú londýnsky think-tank Ember uverejnil v stredu.



"V prvej polovici roku 2020 obnoviteľné zdroje energie - veterná, solárna, vodná a bioenergia - vyprodukovali 40 % elektrickej energie v 27 štátoch EÚ, zatiaľ čo fosílne palivá vyrobili 34 %," uvádza sa v správe.



Množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v štátoch EÚ sa v období od januára do júna zvýšilo o 11 %, vypočítal Ember, podľa ktorého k tomu prispeli najmä nové veterné a solárne zariadenia a priaznivé podmienky počas mierneho a veterného začiatku roka.



Samotná veterná a solárna energia dosiahla rekordný 21-percentný podiel na celkovej výrobe elektrickej energie v Únii, pričom v niektorých štátoch bol tento podiel ešte vyšší, konkrétne v Dánsku (64 %), Írsku (49 %) a Nemecku (42 %).



Na druhej strane podiel fosílnych palív na produkcii elektriny klesol o 18 %, jednak vďaka nárastu výroby z obnoviteľných zdrojov a tiež pre pokles dopytu po elektrickej energii o 7 % v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Výsledkom je, že emisie oxidu uhličitého (CO2) v energetickom sektore EÚ klesli približne o 23 %, uviedol Ember.



"Toto je symbolický okamih v rámci transformácie európskeho energetického sektora," uviedol Dave Jones, analytik spoločnosti Ember.



"Obnoviteľné zdroje energie vyrobili viac elektriny ako fosílne palivá, pričom vietor a slnko nahradili uhlie. Je to rýchly pokrok oproti obdobiu pred deviatimi rokmi, keď fosílne palivá vyrábali dvakrát toľko energie ako obnoviteľné zdroje."



Tempo zmien sa však v jednotlivých krajinách líšilo, uviedol think-tank.



Zatiaľ čo postupné vyraďovanie uhlia v energetike naberá tempo a v rámci celej EÚ klesla produkcia elektriny z tohto fosílneho zdroja o 32 %, Poľsko predbehlo Nemecko a stalo sa najväčším producentom elektriny z uhlia v Európe.



„Nemecko po prvýkrát vyrobilo v 1. polroku 2020 menej elektriny z uhlia ako Poľsko. Podiel uhlia klesol tiež aj v iných krajinách bloku rýchlejšie ako v Poľsku, takže Poľsko teraz vyrába z uhlia toľko elektriny ako zostávajúcich 25 krajín EÚ (bez Nemecka) dohromady,“ dodal Ember.