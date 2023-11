Obnovu cesty z Trenčianskych Teplíc do Dežeríc ukončia ešte v novembri

Trenčianske Teplice 21. novembra (TASR) - Práce na rekonštrukcii päťkilometrového úseku cesty II/516 z Trenčianskych Teplíc do Dežeríc finišujú. Cesta začne slúžiť motoristom už tento mesiac. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Technologicky najnáročnejší úsek cesty si podľa neho vyžiadal realizáciu špeciálneho zakladania až 980 mikropilót, rekonštrukciu dvoch mostov či výstavbu nových vsakovacích šácht.



"Podľa zmluvy sa stavba odovzdá 27. novembra. V závere už bude zhotoviteľ osádzať len zvodidlá, realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie a upravovať krajnice," doplnil Baška.



S prácami na modernizácii začal zhotoviteľ koncom mája tohto roka, celkové náklady boli viac ako 8,7 milióna eur. Náročnú rekonštrukciu frekventovanej cesty realizuje TSK s pomocou eurofondov.



"Sme v samotnom finále prác. Aktuálne pracujeme na celom úseku. Termín na tieto práce bol veľmi 'šibeničný', ale myslím si, že sme to logisticky celkom dobre zvládli. Termín odovzdania stavby určite stihneme," doplnil manažér dodávateľskej spoločnosti Marek Štancel.



Cesta II. triedy medzi obcami Trenčianska Teplá a Dežerice podstúpila komplexnú rekonštrukciu, ktorá pozostávala z piatich etáp. Takmer pätinu z jej celkovej dĺžky predstavovala najnáročnejšia tretia etapa. Posledný úsek cesty, prechádzajúci cez Horňany a Bobot, kraj aktuálne pripravuje do Programu Slovensko.