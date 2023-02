Obnovu úradu a kultúrneho domu v Čekovciach by mali onedlho ukončiť

Čekovce 12. februára (TASR) – V Čekovciach v okrese Krupina obnovujú kultúrny dom a obecný úrad. Obec na to získala dotáciu takmer 394.262 eur od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Pre TASR to uviedol starosta Milan Gregáň.



"Stavebné práce by mali byť ukončené v marci 2023, kolaudácia sa predpokladá v máji," informoval starosta.



Vedenie obce sa tento projekt snaží zrealizovať už niekoľko rokov. V roku 2018 už mala dokonca podpísanú zmluvu o dotácii od SIEA, z dôvodu časového sklzu, kontrol a nemožnosti v krátkom časovom úseku stavbu zrealizovať musela schválenú zmluvu nakoniec zrušiť.



"Už počas príprav tohto projektu sa uskutočnilo viacero kontrol, kde nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, respektíve porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ," uviedol k projektu starosta.



V auguste 2018 bola na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) doručená žiadosť o vykonanie ďalšej kontroly. "Výsledkom bolo zistené porušenie dvoch paragrafov zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa certifikátov materiálov. Úrad konštatoval, že to mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Teda nie jednoznačne, že to malo vplyv," priblížil Gregáň.



"SIEA sme potom poslali žiadosť o predĺženie termínu realizácie, čo nám však neschválili. V zmluve o poskytnutí dotácie bola podmienka ukončiť projekt do 24 mesiacov od podpisu, čo však nebolo možné a teda zmluva o dotácii musela byť zrušená," konštatoval.



Podľa starostu obec plánovala v najbližších rokoch vybudovať aj zariadenia pre seniorov. V aktuálne finančnej situácii však od tohto projektu upustili.



Žiadosť majú aktuálne podanú aj na dotáciu z Enviromentálneho fondu na kompostéry, ďalej na rekonštrukciu detského ihriska a pripravujú i projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Z vlastných prostriedkov zrekonštruovali ČOV pri bytovom dome a plánujú obnoviť aj miestny rozhlas. "V budúcnosti sa plánujeme zapojiť do výzvy plánu obnovy na rekonštrukciu verejných budov vo vlastníctve obce a popri týchto projektoch naštartovať kultúrno-spoločenský život v obci," doplnil starosta Čekoviec.