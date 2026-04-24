Obnovu leteckej linky Bratislava - Praha posúdia ministerstvá dopravy
Dohodli sa na tom ministri dopravy oboch krajín Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a Ivan Bednárik počas ich rokovania tento týždeň v Prahe.
Bratislava 24. apríla (TASR) - Možnosti obnovenia pravidelného leteckého spojenia medzi Bratislavou a Prahou, ktoré nefunguje už viac ako sedem rokov, posúdia ministerstvá dopravy SR a ČR. Dohodli sa na tom ministri dopravy oboch krajín Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a Ivan Bednárik počas ich rokovania tento týždeň v Prahe. Informovali o tom na profile slovenského ministerstva dopravy na sociálnej sieti v relácii Krížom-krážom s Jožom Rážom.
Český minister dopravy potvrdil, že otázku obnovenia leteckej linky Bratislava - Praha už rozdiskutovali. „Všetko, čo zvýši mobilitu obyvateľov jednej alebo druhej krajiny, má zmysel,“ uviedol Bednárik. Všetko bude podľa neho závisieť od ekonomických ukazovateľov.
Bednárik označil za veľmi úspešný projekt obnovu leteckého spojenia Košice - Bratislava, ktoré pôvodne fungovalo na predĺženej trase Košice - Bratislava - Praha. „Možno nájdeme cestu, ako tú požiadavku naplniť,“ podotkol.
Ráž súhlasil, aby o obnove leteckého spojenia Bratislavy a Prahy hovorili. „Myslím si, že linka by mala veľký úspech. Poďme sa rozprávať s prepravcami, či vieme nájsť komerčný dôvod, a ak nie, replikujme spôsob zadania vo verejnom záujme,“ povedal. Poukázal tým na to, že vnútroštátnu linku Bratislava - Košice, ktorú od novembra 2025 prevádzkuje Wizz Air, podporuje štát.
Bednárik pripomenul, že Praha má letecké spojenie aj s Viedňou. Spolu s Rážom poznamenali, že ak im to dáva zmysel, tak by to mohlo mať zmysel aj na linke Bratislava - Praha.
Pravidelné letecké spojenie Praha - Bratislava - Košice prestalo fungovať pred viac ako siedmimi rokmi 11. januára 2019. Linku s medzipristátím v Bratislave prevádzkoval český dopravca ČSA. Za hlavný dôvod ukončenia spojenia označil nedostatočnú kapacitu zodpovedajúceho typu lietadiel pre odchod troch lietadiel ATR 42. Nasadzovať na linku prúdové lietadlá s väčšou kapacitou podľa ČSA nedávalo ekonomický zmysel.
Leteckú linku Praha - Bratislava - Košice a späť predtým ČSA obnovili 11. decembra 2013. Let medzi Prahou a Bratislavou trval 60 minút, medzi Bratislavou a Košicami 50 minút. Linka medzi Prahou, Bratislavou a Košicami bolo najstarším československým leteckým spojením. Prvý obchodný let vtedajších Československých štátnych aerolínií sa uskutočnil 29. októbra 1923 z Prahy do Bratislavy a 12. mája 1924 linku predĺžili do Košíc.
