Obnovu trate z Devínskej N. Vsi k hraniciam zafinancujú z úveru od EIB

Bratislava 23. februára (TASR) - Obnovu a modernizáciu železničnej trate z bratislavskej Devínskej Novej Vsi k hraniciam s Rakúskom a Českom chce štát financovať aj cez úver od Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 194 miliónov eur. Celkové odhadované náklady projektu sú pritom vo výške 890 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií.



Projekt zahŕňa modernizáciu a obnovu železničnej infraštruktúry podľa súčasných technologických, prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek.



"Konkrétne ide o elektrifikáciu železníc, inštaláciu európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a rekonštrukciu železničných staníc a zastávok," uvádza sa v dokumentácii.



Približne 60 kilometrov základnej železničnej infraštruktúry TEN-T sa má zrekonštruovať a zmodernizovať. Po realizácii projektov má byť projektovaná rýchlosť tratí do 200 kilometrov za hodinu.



Okrem úveru z EIB má byť projekt financovaný aj z fondov Európskej únie vo výške 671 miliónov eur a z iných zdrojov vo výške 25 miliónov eur.



Po prerokovaní v medzirezortnom pripomienkovom konaní bude tento materiál predložený na rokovanie vlády.