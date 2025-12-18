Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Ekonomika

Obojsmernú premávku na Kavečianskej v Košiciach obnovili

.
Ilustračná fotka Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Súvisí to s prestávkou v stavebných prácach počas zimných mesiacov.

Autor TASR
Košice 18. decembra (TASR) - Obojsmernú premávku na Kavečianskej ceste v Košiciach v týchto dňoch obnovili. Súvisí to s prestávkou v stavebných prácach počas zimných mesiacov. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Väčšina prác na rozšírení a rekonštrukcii 400-metrového úseku Kavečianskej cesty je podľa neho hotová. S dokončovacími prácami bude zhotoviteľ pokračovať na jar, keď sa obnoví výroba asfaltu. „V celom úseku ostáva v platnosti maximálna povolená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu,“ uvádza magistrát s tým, že svetelnú signalizáciu odstránili a šírkové usporiadanie komunikácie vymedzuje dočasné dopravné značenie a smerové tabule.

Po zime sa položí vrchná obrusná vrstva asfaltu, zrealizuje sa vodorovné dopravné značenie a dokončia sa bezpečnostné prvky. Rekonštrukcia by mala byť hotová ešte na jar 2026.

Práce na rekonštrukcii a rozšírení takzvaného esíčka na Kavečianskej ceste sa začali v závere júla tohto roka. „Úsek je dlhodobo najproblémovejším a najnehodovejším miestom na celej tejto komunikácii,“ pripomína mesto.

Stavebné práce majú stáť viac ako 550.000 eur s DPH. Investícia má byť financovaná z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?