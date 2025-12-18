< sekcia Ekonomika
Obojsmernú premávku na Kavečianskej v Košiciach obnovili
Súvisí to s prestávkou v stavebných prácach počas zimných mesiacov.
Autor TASR
Košice 18. decembra (TASR) - Obojsmernú premávku na Kavečianskej ceste v Košiciach v týchto dňoch obnovili. Súvisí to s prestávkou v stavebných prácach počas zimných mesiacov. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti.
Väčšina prác na rozšírení a rekonštrukcii 400-metrového úseku Kavečianskej cesty je podľa neho hotová. S dokončovacími prácami bude zhotoviteľ pokračovať na jar, keď sa obnoví výroba asfaltu. „V celom úseku ostáva v platnosti maximálna povolená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu,“ uvádza magistrát s tým, že svetelnú signalizáciu odstránili a šírkové usporiadanie komunikácie vymedzuje dočasné dopravné značenie a smerové tabule.
Po zime sa položí vrchná obrusná vrstva asfaltu, zrealizuje sa vodorovné dopravné značenie a dokončia sa bezpečnostné prvky. Rekonštrukcia by mala byť hotová ešte na jar 2026.
Práce na rekonštrukcii a rozšírení takzvaného esíčka na Kavečianskej ceste sa začali v závere júla tohto roka. „Úsek je dlhodobo najproblémovejším a najnehodovejším miestom na celej tejto komunikácii,“ pripomína mesto.
Stavebné práce majú stáť viac ako 550.000 eur s DPH. Investícia má byť financovaná z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
Väčšina prác na rozšírení a rekonštrukcii 400-metrového úseku Kavečianskej cesty je podľa neho hotová. S dokončovacími prácami bude zhotoviteľ pokračovať na jar, keď sa obnoví výroba asfaltu. „V celom úseku ostáva v platnosti maximálna povolená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu,“ uvádza magistrát s tým, že svetelnú signalizáciu odstránili a šírkové usporiadanie komunikácie vymedzuje dočasné dopravné značenie a smerové tabule.
Po zime sa položí vrchná obrusná vrstva asfaltu, zrealizuje sa vodorovné dopravné značenie a dokončia sa bezpečnostné prvky. Rekonštrukcia by mala byť hotová ešte na jar 2026.
Práce na rekonštrukcii a rozšírení takzvaného esíčka na Kavečianskej ceste sa začali v závere júla tohto roka. „Úsek je dlhodobo najproblémovejším a najnehodovejším miestom na celej tejto komunikácii,“ pripomína mesto.
Stavebné práce majú stáť viac ako 550.000 eur s DPH. Investícia má byť financovaná z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.