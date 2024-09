OBR: Zmena klímy a starnutie populácie hrozia Británii rastom dlhu

Londýn 12. septembra (TASR) - Verejný dlh Británie môže v nasledujúcich 50 rokoch vzrásť na takmer trojnásobok súčasnej úrovne, ak budúce vlády nepristúpia k rozhodným opatreniam. Upozornil na to britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), ktorý ako dôvod svojich obáv uviedol starnúcu populáciu, klimatickú zmenu a bezpečnostné riziká. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



OBR vo štvrtok oznámil, že bez adekvátnych opatrení je Británia "na najlepšej ceste" zaznamenať v polovici 70. rokov tohto storočia dlh na úrovni 274 % hrubého domáceho produktu (HDP). Momentálne dosahuje necelých 100 % HDP. Navyše, nie je vylúčené ani dosiahnutie hranice 300 % HDP.



Tlak na výdavky štátu, a tým na verejný dlh sa zmierni, ak by sa na globálnej úrovni podarilo zrealizovať opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny. Ešte výraznejší vplyv na zníženie tlaku na dlh by malo zlepšenie situácie v oblasti verejného zdravia, dodal OBR.



Najvýraznejší vplyv na redukciu britského dlhu by však malo obnovenie tempa rastu produktivity na úroveň spred finančnej krízy. Ak by sa to Británii podarilo, úroveň dlhu by sa mohla aj v nasledujúcich 50 rokoch udržať pod 100 % HDP.



Úrad zverejní podrobnejšie vyhliadky verejných financií na najbližších päť rokov 30. októbra, keď ministerka financií Rachel Reevesová predstaví návrh rozpočtu na budúci rok. Nová labouristická vláda poukazuje na dieru vo verejných financiách na úrovni 22 miliárd libier (26,07 miliardy eur), ktorú jej zanechala predchádzajúca konzervatívna vláda Rishiho Sunaka. Podľa Reevesovej vláda preto plánuje viaceré škrty a nevylučuje zvýšenie daní.



(1 EUR = 0,84375 GBP)