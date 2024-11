Obrat dm drogerie markt stúpol na 503,4 mil. eur

Bratislava 6. novembra (TASR) - Spoločnosť dm drogerie markt na Slovensku v obchodnom roku 2023/2024 potvrdila pozitívny trend rastu obratu o 17,6 %, na 503,4 milióna eur. Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt dosiahol 5,248 miliardy eur, čo znamená medziročný nárast o 16,5 %. Informovala o tom slovenská spoločnosť.



"V našej dobe dominuje čierno-biele myslenie, za a proti, buď-alebo, lacné verzus kvalitné či udržateľné. V dm neustále dolaďujeme pozíciu v poli napätia medzi diskontnou a špecializovanou predajňou. Chceme mať to najlepšie z oboch svetov, a to harmonizovať diskontný princíp a kvalitu špecializovaného obchodníka jedinečným spôsobom," priblížil Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt pre Slovensko.



dm drogerie markt v obchodnom roku 2023/24 realizovala na Slovensku investície vo výške skoro 20,3 milióna eur, z čoho 14,1 milióna eur bolo určených na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 655.000 eur, na modernizáciu a zabezpečenie novej centrály štyri milióny eur a do centrálneho skladu investovala firma 1,5 milióna eur.



Počet slovenských pobočiek dm v obchodnom roku 2023/24 k 30. septembru 2024 dosiahol 161. Do konca obchodného roka 2024/25 plánuje dm drogerie markt otvoriť 10 nových filiálok. K 30. septembru 2024 mala dm na Slovensku 2562 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 6,6 %.



dm drogerie markt otvorila na Slovensku svoju prvú predajňu v roku 1995. Spoločnosť má sídlo v Bratislave. Svojich 161 predajní a objednávky pre e-shop zásobuje po celom Slovensku z centrálneho skladu v Senci. Celkovo dm zamestnáva na Slovensku 2562 spolupracovníkov.