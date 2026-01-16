< sekcia Ekonomika
Obrat slovenských e-shopov na Shoptete vlani dosiahol 579 mil. eur
Z menších segmentov zaznamenala najväčší nárast kategória zberateľstva, ktorá oproti minulému roku obratovo narástla o 250 %.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Celkový obrat slovenských e-shopov na Shoptete v roku 2025 predstavoval približne 579 miliónov eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 19 %. Uviedla to Mária Auxtová zo Shoptetu, ktorý je na Slovensku najpoužívanejším technickým riešením e-shopov. K rastu kumulatívneho obratu pritom prispeli nové e-shopy, vyšší počet objednávok, ale aj vyššia priemerná suma, ktorú Slováci za jeden nákup zaplatili.
„Slovenské e-shopy na Shoptete zároveň vybavili za rok takmer 6,5 milióna objednávok, čo predstavuje nárast o 14 %,“ priblížila Auxtová. Po rozpočítaní ide o jednu objednávku každých 5 sekúnd. Hodnota priemerného nákupu sa pritom medziročne zvýšila z 86 eur na 90 eur, čiže približne o 4,5 %.
Najsilnejším obdobím bolo tradične to predvianočné. Najvyšší obrat e-shopy zaznamenali v novembri, a to takmer 61,5 milióna eur, nasledoval december na úrovni 57,8 milióna eur. Naopak, najnižšie tržby evidovali začiatkom roka - v januári a vo februári.
„Vidíme, že nákupy cez internet sú medzi Slovákmi obľúbené. Hlavnými dôvodmi sú pohodlnosť, širší výber ako v kamenných predajniach a neraz aj priaznivejšia cena. Práve posledný faktor môže v čase konsolidácie motivovať zákazníkov v niektorých segmentoch k objednávaniu online s úmyslom ušetriť,“ vysvetlila Auxtová.
Čo sa týka väčších segmentov, výrazne rástli online nákupy potravín, a to až o 36 %. „Ľudia si čím ďalej, tým viac zvykajú na objednávanie bežných, každodenných nákupov. Ide totiž o jednu z mála kategórií, v ktorých objednávame menej často ako priemerný občan Európskej únie. Teraz tento rozdiel dobiehame,“ podčiarkla. Rast okolo 30 % zaznamenalo hneď niekoľko kategórií - kozmetika a parfumy, šport a turistika, ako aj oblasť zdravia.
„Celkovo najviac tovaru sa v roku 2025 objednávalo suverénne v oblasti dom a záhrada, druhá bola s veľkým odstupom elektronika,“ dodala Auxtová.
Z menších segmentov zaznamenala najväčší nárast kategória zberateľstva, ktorá oproti minulému roku obratovo narástla o 250 %. Pri kúpe tohto typu produktov hrá rolu tak sentimentalita, ako aj snaha o uchovávanie hodnoty.
Naopak, pokles zaznamenali kategórie erotiky a zábavy - v tomto prípade sa mohla prejaviť snaha Slovákov ušetriť na nákupoch, ktoré nie sú nevyhnutné. Klesol aj segment mobilných telefónov a GPS zariadení.
