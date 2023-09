Obrat spoločnosti Jysk sa zvýšil za finančný rok 2022/2023 o 6,3 %

Bratislava 17. septembra (TASR) - Medzinárodný maloobchodný reťazec Jysk dosiahol za finančný rok 2022/2023 obrat vo výške 5,2 miliardy eur. Ide o nárast o 6,3 % a pre Jysk ako globálnu spoločnosť je to nový rekord. Na svojej webovej stránke o tom informovala spoločnosť Jysk.



"Globálny maloobchodný trh je stále pod tlakom a spotrebiteľská dôvera a nákupná sila sú nízke," uviedol výkonný riaditeľ Jysku Rami Jensen s tým, že napriek tomu zákazníci v obchodoch Jysk nakupujú.



Vo finančnom roku 2022/2023 otvoril reťazec Jysk 135 nových predajní. Spoločnosť investovala aj do 619 stavebných projektov, ktoré zahŕňajú rozširovanie a zmenu lokality už existujúcich predajní a prestavby. Spoločnosť investovala aj do vývoja informačných technológií v podobe nového pokladničného systému. Systém je implementovaný v 112 dánskych predajniach a prebiehajú prípravy aj na jeho spustenie v Španielsku, Portugalsku a Francúzsku.