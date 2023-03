OBR:Britská ekonomika klesne tento rok miernejším tempom,než sa čakalo

Londýn 15. marca (TASR) - Britská ekonomika tento rok klesne, rozsah poklesu však nebude taký výrazný, ako sa pôvodne očakávalo. Navyše by sa mala tesne vyhnúť pádu do recesie. Uviedol to v stredu britský minister financií Jeremy Hunt, ktorý poukázal na najnovšie prognózy britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu BBC.



Podľa novej prognózy OBR zaznamená britská ekonomika tento rok pokles o 0,2 %. Napriek potvrdeniu poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) to predstavuje výrazné zlepšenie odhadu. V tom predchádzajúcom v novembri OBR predpokladal pokles ekonomiky v roku 2023 o 1,4 %.



V budúcom roku by sa HDP mal vrátiť k rastu, pričom OBR odhaduje, že tempo rastu dosiahne 1,8 %. V roku 2025 potom počíta s ďalším zrýchlením rastu ekonomiky na 2,5 %. V prípade budúceho roka tak OBR pôvodnú prognózu z novembra zlepšil, keď vtedy počítal na rok 2024 s rastom o 1,3 %. Čo sa však týka roku 2025, pôvodný odhad mierne zhoršil. Pred štyrmi mesiacmi totiž očakával v danom roku rast ekonomiky o 2,6 %.



Hunt zároveň uviedol, že podľa prognózy OBR by sa Británia mala tento rok vyhnúť "technickej recesii," ktorá predstavuje pokles dva kvartály po sebe. Neznamená to však, že Briti už majú problémy za sebou. Ekonomika môže stále zápasiť s problémami, stačí, ak klesne iba na jar a na jeseň a v lete zaznamená rast, technickej recesii sa vyhne.



Aj OBR upozornil, že napriek zlepšenej prognóze v porovnaní s tou z novembra čaká Britov výrazný pokles životnej úrovne. Ako úrad dodal, životná úroveň sa na predpandemické obdobie nedostane skôr ako v roku 2027.