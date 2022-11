O'Brien: G7 dokončí detaily o cenovom strope na ruskú ropu do 5.12.

Brusel 4. novembra (TASR) – Skupina G7 bude mať pripravené všetky prevádzkové detaily na zavedenie cenového stropu pre námornú prepravu ruskej ropy do 5. decembra, keď má opatrenie nadobudnúť účinnosť, aj keď mnohé podrobnosti ešte treba vyriešiť. Uviedol to v piatok predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA James O'Brien. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



O'Brien, ktorý vedie koordináciu sankcií proti Rusku, počas svojej návštevy v Bruseli novinárom povedal, že prebiehajú technické rokovania o stanovovaní cien a riadení cenového stropu. Odmietol však poskytnúť viac podrobností.



"Kľúčový dátum je 5. december. Myslím si, že o cenovom strope sa diskutovalo dostatočne dlho na to, aby účastníci trhu pochopili, že sa blíži," povedal O'Brien a dodal, že budú k dispozícii aj spôsoby, ako ho realizovať.



Cenový strop, ktorý podporujú USA, Japonsko, Británia, Kanada a Európska únia (EÚ), neumožní lodným a poisťovacím spoločnostiam poskytovať služby pre tankery prepravujúce ruskú ropu, pokiaľ sa nebude predávať za alebo pod stanovenú cenu.



Maximálna cena, ktorú má G7 ešte stanoviť, má byť tesne nad ruskými výrobnými nákladmi, aby sa obmedzili príjmy Moskvy z predaja ropy a znížila sa jej schopnosť financovať inváziu na Ukrajinu.



Poisťovacie a lodné spoločnosti, ktoré sa obávajú prekročenia budúceho cenového stropu, aby sa sami nestali predmetom sekundárnych sankcií, však tvrdia, že okrem iného potrebujú vedieť, v ktorom bode sa bude predajná cena zaznamenávať a ako sa bude overovať. A tiež, čo sa stane s nákladom, keď budú vznesené námietky.



O'Brien však povedal len toľko, že celý balík bude pripravený včas. "Určite to bude hotové do 5. decembra a tieto problémy budeme riešiť," dodal.