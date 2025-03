Obrovský dopyt po materiálnej pomoci

Bratislava 24. marca (TASR/OTS) - Čoraz viac rodín je dnes na Slovensku zraniteľných. Hovorí o tom aj rastúci počet rodičov, ktorí žiadajú o pomoc.Odevná banka, projekt Nadácie pre deti Slovenska, zaznamenala v posledných mesiacoch významný nárast žiadostí o pomoc. Napriek tomu, že svoju činnosť začala len minulý rok, pomohla už stovkám domácností. Od svojho spustenia v septembri 2024 prijala, pričomTieto čísla reflektujú zvyšujúcu sa potrebu materiálnej pomoci pre jednorodičovské rodiny - jednu z najzraniteľnejších skupín na Slovensku.hovorí sociológPoslanie Odevnej banky je poskytnúť materiálnu pomoc matkám, ale aj otcom, ktorí sa o svoje rodiny musia starať sami.hovoríZásielky s oblečením putujú najmä do, no významný počet žiadostí prichádza aj z Bratislavy.svoje pocity zdieľala jedna z mnohých mám, ktoré obdržali oblečenie od Odevnej banky.Celkovo sa Odevnej banke podarilo dať, čím prispieva nielen k sociálnej pomoci, ale aj k udržateľnosti.O zásielku oblečenia môže požiadať každý rodič samoživiteľ prostredníctvom formulára na webe Odevnej banky - často ide o rodiny z nižšej alebo strednej príjmovej vrstvy.Oblečenie získava Odevná banka od súkromných darcov alebo v rámci firemných zbierok, následne ho triedi podľa veľkosti a druhu. Takto vytriedené oblečenie sa balí do balíčkov, ktoré obsahujú kompletnú sadu oblečenia a sú posielané rodinám po celom Slovensku.Projekt Odevnej banky za svoj úspech vďačí podpore verejnosti a generálneho partnera - JTI Slovak Republic, s.r.o. Vďaka finančnej a materiálnej podpore od JTI sa podarilo rozšíriť kapacity banky, zefektívniť distribúciu pomoci a dostať ju k rodinám, ktoré ju skutočne potrebujú.Odevná banka naďalej vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do pomoci darovaním. Pomôcť môžete aj darovaním 2% z dane - dobrým skutkom, ktorý vás stojí len pár minút vášho času. Každý dar pomáha rodinám v núdzi získať dôstojné podmienky pre život.Viac informácií o Odevnej banke, možnostiach podpory a aktuálnych potrebách nájdete na www.odevnabanka.sk alebo nás kontaktujte e-mailom na