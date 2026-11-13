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Obrovský úspech: Slováci z Decent Cybersecurity uspeli v NATO DIANA
Výber oznámila NATO DIANA 9. júla 2026.
Autor OTS
Bratislava 13. novembra (OTS) - Decent Cybersecurity, spoločnosť vedená slovenským zakladateľom Matejom Michalkom, uspela s platformou SynapseCommand vo výzve Decision Superiority for NATO Warfighters v rámci NATO DIANA. Zaradila sa medzi desať vybraných spoločností. Podľa údajov Decent Cybersecurity sa do výzvy prihlásilo 427 projektov z 29 spojeneckých krajín. Vybraných desať tak predstavuje približne 2,34 % prihlášok.
Výber oznámila NATO DIANA 9. júla 2026. Najnovšie na svojom webe predstavila Decent Cybersecurity a jej riešenie v článku NATO DIANA z 12. novembra 2026 s rozhovorom so spoluzakladateľkou a prevádzkovou riaditeľkou Michaelou Abel. Do výzvy sa zapojila česká spoločnosť skupiny Decent Cybersecurity.
Výzvu realizuje NATO DIANA v spolupráci so Spojeneckým veliteľstvom pre operácie (Allied Command Operations, ACO). Decent Cybersecurity v rámci výzvy spolupracuje so spoločnosťou Palantir Technologies na integrácii SynapseCommand do prostredia Maven Smart System NATO. Táto spolupráca pre potreby NATO prebieha s podporou Task Force Maven NATO. Každá z desiatich vybraných spoločností získava zmluvné financovanie vo výške 100 000 eur na integráciu a demonštráciu svojho riešenia.
SynapseCommand pomáha vojenským štábom spracovať informácie zo senzorov a spravodajských hlásení, porovnať možnosti postupu a pripraviť podklady pre rozhodnutie. Vo výzve pracuje na scenári integrácie senzorových údajov. Platforma je navrhnutá tak, aby dopĺňala existujúce systémy velenia a riadenia a zachovávala rozhodovaciu právomoc človeka.
„Suverénna umelá inteligencia si musí svoje miesto na veliteľstve zaslúžiť. Štáb musí vedieť, z čoho hodnotenie vychádza, preveriť jeho predpoklady a zachovať si kontrolu nad rozhodnutím. Pri SynapseCommand sa sústreďujeme na praktickú podporu v existujúcich systémoch velenia, s dôkazmi, ktoré môžu koncoví používatelia preskúmať,“ uviedol Matej Michalko, zakladateľ a generálny riaditeľ Decent Cybersecurity.
Dôležitou súčasťou technologického zamerania spoločnosti je postkvantová kryptografia (PQC), ktorá využíva algoritmy navrhnuté tak, aby odolávali aj útokom budúcich kvantových počítačov. SynapseCommand vytvára dohľadateľný záznam rozhodnutí a ich podkladov. V nasadeniach so zodpovedajúcim zabezpečením ho chráni postkvantovými digitálnymi podpismi, ktoré umožňujú overovať jeho integritu.
Decent Cybersecurity rozvíja aj blockchainové riešenia na zabezpečenie sledovateľnosti údajov a digitálnych záznamov. Zaznamenávanie ich pôvodu a histórie zmien umožňuje spätne preveriť, s akými podkladmi systém pracoval, a odhaliť neoprávnené zásahy do zaznamenanej histórie. Sledovateľnosť tak podporuje kontrolu a audit riešení v obrannom aj civilnom prostredí.
SynapseCommand bol v septembri 2026 demonštrovaný v SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), hlavnom veliteľstve ACO v belgickom Monse. Podľa rozhovoru zverejneného na webe NATO DIANA spoločnosť plánuje podporiť vojnovú hru High North na Oxford Brookes a následne 24. novembra 2026 predstaviť riešenie v sídle NATO. Hodnotenie má vychádzať z kritérií dohodnutých s koncovým používateľom. Účasť vo výzve vytvára priestor na overenie technológie s používateľmi NATO; sama osebe neznamená kontrakt na jej operačné nasadenie.
Výber oznámila NATO DIANA 9. júla 2026. Najnovšie na svojom webe predstavila Decent Cybersecurity a jej riešenie v článku NATO DIANA z 12. novembra 2026 s rozhovorom so spoluzakladateľkou a prevádzkovou riaditeľkou Michaelou Abel. Do výzvy sa zapojila česká spoločnosť skupiny Decent Cybersecurity.
Výzvu realizuje NATO DIANA v spolupráci so Spojeneckým veliteľstvom pre operácie (Allied Command Operations, ACO). Decent Cybersecurity v rámci výzvy spolupracuje so spoločnosťou Palantir Technologies na integrácii SynapseCommand do prostredia Maven Smart System NATO. Táto spolupráca pre potreby NATO prebieha s podporou Task Force Maven NATO. Každá z desiatich vybraných spoločností získava zmluvné financovanie vo výške 100 000 eur na integráciu a demonštráciu svojho riešenia.
SynapseCommand pomáha vojenským štábom spracovať informácie zo senzorov a spravodajských hlásení, porovnať možnosti postupu a pripraviť podklady pre rozhodnutie. Vo výzve pracuje na scenári integrácie senzorových údajov. Platforma je navrhnutá tak, aby dopĺňala existujúce systémy velenia a riadenia a zachovávala rozhodovaciu právomoc človeka.
„Suverénna umelá inteligencia si musí svoje miesto na veliteľstve zaslúžiť. Štáb musí vedieť, z čoho hodnotenie vychádza, preveriť jeho predpoklady a zachovať si kontrolu nad rozhodnutím. Pri SynapseCommand sa sústreďujeme na praktickú podporu v existujúcich systémoch velenia, s dôkazmi, ktoré môžu koncoví používatelia preskúmať,“ uviedol Matej Michalko, zakladateľ a generálny riaditeľ Decent Cybersecurity.
Dôležitou súčasťou technologického zamerania spoločnosti je postkvantová kryptografia (PQC), ktorá využíva algoritmy navrhnuté tak, aby odolávali aj útokom budúcich kvantových počítačov. SynapseCommand vytvára dohľadateľný záznam rozhodnutí a ich podkladov. V nasadeniach so zodpovedajúcim zabezpečením ho chráni postkvantovými digitálnymi podpismi, ktoré umožňujú overovať jeho integritu.
Decent Cybersecurity rozvíja aj blockchainové riešenia na zabezpečenie sledovateľnosti údajov a digitálnych záznamov. Zaznamenávanie ich pôvodu a histórie zmien umožňuje spätne preveriť, s akými podkladmi systém pracoval, a odhaliť neoprávnené zásahy do zaznamenanej histórie. Sledovateľnosť tak podporuje kontrolu a audit riešení v obrannom aj civilnom prostredí.
SynapseCommand bol v septembri 2026 demonštrovaný v SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), hlavnom veliteľstve ACO v belgickom Monse. Podľa rozhovoru zverejneného na webe NATO DIANA spoločnosť plánuje podporiť vojnovú hru High North na Oxford Brookes a následne 24. novembra 2026 predstaviť riešenie v sídle NATO. Hodnotenie má vychádzať z kritérií dohodnutých s koncovým používateľom. Účasť vo výzve vytvára priestor na overenie technológie s používateľmi NATO; sama osebe neznamená kontrakt na jej operačné nasadenie.
O spoločnosti Decent Cybersecurity
Decent Cybersecurity sa venuje suverénnej umelej inteligencii, postkvantovej kryptografii, blockchainovým riešeniam a ochrane kritických systémov. Je tvorcom platformy SynapseCommand a pôsobí v oblasti civilnej aj obrannej kybernetickej bezpečnosti.
Decent Cybersecurity sa venuje suverénnej umelej inteligencii, postkvantovej kryptografii, blockchainovým riešeniam a ochrane kritických systémov. Je tvorcom platformy SynapseCommand a pôsobí v oblasti civilnej aj obrannej kybernetickej bezpečnosti.