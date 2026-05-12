Obstarajú ďalší rozvoj Dokumentačného systému za takmer 640.000 eur
Zámerom je zabezpečiť plynulé, bezpečné a efektívne fungovanie systému pre digitálne spracovanie agendy.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Ministerstvo financií (NF) SR plánuje investovať do zabezpečenia podpory, prevádzky a ďalšieho rozvoja Dokumentačného systému (DKS), ktorý využívajú aj organizácie v jeho pôsobnosti. Zámerom je zabezpečiť plynulé, bezpečné a efektívne fungovanie systému pre digitálne spracovanie agendy. Rezort preto plánuje vyhlásiť verejnú súťaž s predpokladanou hodnotou zákazky 636.785 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom zmluva má byť uzatvorená na obdobie 36 mesiacov. Informoval o tom v utorok tlačový odbor MF SR.
„DKS slúži ako centrálny nástroj v oblasti správy registratúry a elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci. Okrem toho, že je prepojený s internými systémami MF SR a organizáciami v jeho pôsobnosti, je zároveň integrovaný na Ústredný portál verejnej správy. V praxi teda zabezpečuje komplexnú elektronickú komunikáciu s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami verejnej správy,“ priblížilo ministerstvo.
Predmetom pripravovanej zákazky je zabezpečenie systémovej a aplikačnej podpory, ktorá zahŕňa riešenie incidentov, hotline podporu, servisné zásahy, profylaktické činnosti, správu konfigurácií, monitoring aplikačnej vrstvy a udržiavanie infraštruktúrnych komponentov v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými štandardmi. Súčasťou obstarávaných služieb bude aj podpora pri plánovaných odstávkach, riadenie dostupnosti systému a koordinácia s procesmi incident manažmentu MF SR.
„Podľa potrieb rezortu financií a organizácií v jeho pôsobnosti by mali byť zabezpečené rozvojové aktivity, akými sú implementácia zmenových požiadaviek, technologických úprav, pridávania funkcionalít, integrácií, poskytovania analytických a programátorských kapacít, či realizácia školení pre používateľov a správcov systému,“ doplnilo ministerstvo.
