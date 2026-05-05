Verejné obstarávanie licencií na používanie AI sa má zjednodušiť
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Verejné obstarávanie dodania licencií na používanie umelej inteligencie (AI) by sa malo zjednodušiť. Umožňuje to poslanecký koaličný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý predložili Paula Puškárová, Andrea Szabóová (obe Hlas-SD) a Jozef Habánik (Smer-SD). Národná rada (NR) SR v utorok novelu s navrhovanou účinnosťou 2. augusta posunula do druhého čítania.
„Snažíme sa, aby licencie na využívanie umelej inteligencie mohli ísť nie v štandardnom, ale v zjednodušenom režime v rámci verejného obstarávania. Chceme dať jednoznačný impulz pre všetky verejné inštitúcie, ktoré sa snažia využívať AI, že to so zavádzaním AI myslíme vážne,“ povedala pri odôvodnení návrhu Puškárová.
Systémy umelej inteligencie nie sú bežným tovarom alebo službou. „Ich implementácia do verejnej správy vyžaduje osobitný režim posudzovania, ktorý presahuje rámec ekonomických kritérií (najlepší pomer ceny a kvality),“ zdôvodnili predkladatelia.
Pri nižších sumách v prípade podlimitných zákaziek by podľa nich náklady na verejné obstarávanie prevýšili prínos samotnej súťaže. „Výnimka nemá slúžiť na obchádzanie trhu, ale na flexibilné nadobúdanie licencií, ktoré sú kľúčové pre digitálnu suverenitu a efektivitu moderného štátu,“ upozornili.
Poslanec Igor Dušenka (Slovensko - Za ľudí) v súvislosti s návrhom novely poznamenal, že to nie je zjednodušenie verejného obstarávania, ak si obstarávateľ bude chcieť zabezpečiť platenú verziu AI softvéru. „To je úplné vyňatie zo zákona o verejnom obstarávaní. Je to ďalšia výnimka, toto bude 31. Ide o zákazky v sumách od 50.000 do 143.000 eur,“ uviedol. Podľa neho pribúdajú desiatky AI softvérov a na využívanie týchto služieb by mali byť súťaže.
