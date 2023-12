Obstarávanie na stavbu novej nemocnice v Banskej Bystrici predĺžili

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pristúpila k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk na generálneho zhotoviteľa stavby novej nemocnice. Verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené 28. septembra, počítalo s lehotou do 12. decembra.



"Po posúdení kvality a kvantity došlých žiadostí o vysvetlenie od záujemcov sme sa rozhodli pristúpiť k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk do 12. januára 2024. Naše rozhodnutie motivovala snaha predĺžiť lehotu a rozšíriť príležitosť zapojiť sa do obstarávania pre väčšie množstvo uchádzačov," zdôvodnila v utorok nemocnica na sociálnej sieti. Hodnota zákazky bez DPH je 350.000.942 eur.



Ako tiež Rooseveltova nemocnica informovala, v rámci príprav projektu rekonštrukcie a výstavby novej nemocnice sa jej už podarilo získať rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je kľúčovým míľnikom.



"Stavebný úrad mesta Banská Bystrica nám 8. decembra vydal doložky právoplatnosti a vykonateľnosti pre územné rozhodnutie, čo je zásadné pre napredovanie celého projektu. Predmetom je dokumentácia pre územné rozhodnutie v zmysle stavebného zákona. Prvá rieši prípravu územia, asanácie jestvujúcich objektov, vynútené prekládky areálových inžinierskych sietí a dočasné objekty, ktoré budú slúžiť na presun jestvujúcich oddelení a prevádzok počas doby výstavby. Druhá rieši všetky hlavné stavebné objekty a nadväzné areálové inžinierske siete a pripojenie sa na verejnú infraštruktúru," vysvetlila nemocnica.



Projekt výstavby novej modernej nemocnice 21. storočia v priestoroch súčasného areálu schválila dočasne poverená vláda v júni tohto roka po tom, ako sa z financií plánu obnovy upustilo od postavenia bratislavskej nemocnice Rázsochy. Zo zdrojov plánu obnovy sa má financovať hrubá stavba a so začiatkom prvých stavebných prác sa počíta v závere budúceho roka.