Obstarávanie na stavbu obchvatu Martina chcú vyhlásiť v tomto roku
Autor TASR
Martin 20. februára (TASR) - Verejné obstarávanie na výstavbu východného okruhu v meste Martin plánuje Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásiť ešte v tomto roku. Na piatkovom tlačovom brífingu po rokovaní s predstaviteľmi martinskej samosprávy to potvrdil generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka.
Ešte vlani SSC s martinskou samosprávou podpísali memorandum, na základe ktorého sa mesto bude podieľať na projekte logistickou a administratívnou podporou, zatiaľ čo samotnú výstavbu zabezpečí SSC. „Participácia SSC na prípravných procesoch pokračuje v stanovených míľnikoch. My vieme, že projektová dokumentácia a schvaľovacie procesy sú pred finálnou fázou a predpokladám, že v prvej polovici roka 2026 nám bude odovzdaná projektová dokumentácia,“ poznamenal Polievka.
Doplnil, že ak tieto kroky budú naplnené, ešte v tomto roku bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. „Dĺžka obchvatu je 7,8 kilometra a šírkové parametre budú deväť a pol metra tak, ako to ukladajú normy pre cesty prvej triedy,“ uviedol Polievka s tým, že na obchvate bude osem križovatiek.
Potrebu východného okruhu Martina zvýrazňuje výstavba novej nemocnice, ktorá by mala byť hotová v roku 2029. „Rátame s tým, že východný okruh bude budovaný v parametroch cesty prvej triedy, takže bude to plnohodnotný privádzač k nemocnici, bude slúžiť na obchvat mesta a dopravná situácia v Martine sa naozaj týmto spôsobom výrazne vylepší,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.
Podľa jeho slov s výstavbou východného okruhu úzko súvisí aj príprava budovania cesty R3 v regióne. Priblížil, že Národná diaľničná spoločnosť už finišuje s prípravou podkladov pre vyhlásenie obstarávania štúdie pre úsek R3 od napojenia na D1 po Rakovo. „Štúdia samozrejme ráta s prepojením R3 a východného okruhu. Dopravne je to jasne a zreteľne zadefinované, a teraz je to na projektantoch, aby to dotiahli do konca,“ dodal Choma.
