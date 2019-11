Obštrukčné námietky predlžujú niektoré súťaže na výstavbu ciest

Bratislava 10. novembra (TASR) – Niektoré súťaže na výstavbu ciest brzdia opakované námietky. Opätovne napadnutá bola súťaž na úsek R2 Kriváň – Mýtna. Podľa člena Predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Petra Gandla ide o obštrukčnú námietku, ktorej úlohou nie je skvalitniť proces verejného obstarávania. Podobný problém je aj na úseku R3 na Orave, kde sa tender uskutočňuje od roku 2017.



"Výstavba ciest je veľmi komplikovaná z toho dôvodu, že ide o líniové stavby. To znamená, že prechádzajú cez obrovské územie, cez množstvo katastrálnych území, cez množstvo obcí, k tomu sa vyjadrujú na základe toho starostovia, primátori, prechádza to cez množstvo parciel, ktoré majú rôznych vlastníkov," poznamenal v tejto súvislosti Gandl s tým, že zákon o verejnom obstarávaní je demokratický. Umožňuje všetkým účastníkom dotknutým z ktorejkoľvek strany podávať námietky, protestovať a domáhať sa svojich práv. "Práve úlohou Úradu pre verejné obstarávanie je posúdiť, či tie námietky a revízne postupy sú oprávnené alebo nie. To, samozrejme, vyžaduje čas, vyžaduje to spracovanie rôznych dokladov," zdôraznil.



V súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna bola v októbri opäť podaná námietka. Celý proces súťaže sa tak podľa NDS môže predĺžiť o tri až štyri mesiace. Gandl podotkol, že podľa názoru ľudí z prostredia NDS, ktorí sa pohybujú okolo tohto obstarávania, ide o obštrukčnú námietku, ktorá napáda kritériá, ktoré uchádzači na začiatku absolvujú. "Prvým predpokladom každého uchádzača je, že vyjadrí aj písomne súhlas so všetkými podmienkami verejného obstarávania a na základe toho dá ponuku," ozrejmil. V prípade poslednej námietky ide podľa jeho slov o uchádzača, ktorý už namietal aj predtým.



Obštrukčné námietky podľa neho nedovoľujú uzavrieť ani súťaž na R3 Tvrdošín – Nižná, kde neúspešný uchádzač spochybňuje proces obstarávania. "Napríklad takým spôsobom, že nie sú dôsledne vedené zápisnice z vyhodnocovania, a podobné formálne námietky, ktoré sme doplnili, a teraz sa objavujú zase iné a táto situácia trvá už 2,5 roka, čo určite nie je ani vo verejnom záujme, ani v záujme tých ostatných spoločností, ktoré sa o to uchádzajú," podotkol Gandl. Zároveň dodal, že za 2,5 roka sa tak zmenili podmienky, že ponuky, ktoré NDS dostala, už v súčasnosti prestávajú byť reálne.