Obytné nehnuteľnosti v eurozóne zdraželi
Ceny bytov a rodinných domov v eurozóne vo 4. kvartáli vlaňajška medziročne vzrástli o 5,1 %.
Autor TASR
Luxemburg 7. apríla (TASR) - Ceny bytov a rodinných domov v eurozóne vo 4. kvartáli vlaňajška medziročne vzrástli o 5,1 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšili o 5,5 %. Medzikvartálne ceny obytných nehnuteľností v eurozóne vo 4. štvrťroku stúpli o 0,6 % a v celej EÚ o 0,8 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v utorok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku bol počas októbra až decembra medzikvartálny aj medziročný rast cien bytov a rodinných domov rýchlejší ako priemer celej eurozóny aj celej EÚ. V porovnaní so štvrtým kvartálom roku 2024 slovenské obytné nehnuteľnosti zdraželi o 12,8 % a oproti tretiemu štvrťroku 2025 sa ich ceny zvýšili o 3,1 %.
V rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, medziročne obytné nehnuteľnosti vo štvrtom štvrťroku zlacneli iba vo Fínsku, a to o 3,1 %. Najvýraznejšie ich ceny vzrástli v Maďarsku (21,2 %), Portugalsku (18,9 %) a v Chorvátsku (16,1 %). Medzikvartálne ceny bytov a rodinných domov klesli v troch členských štátoch EÚ, a to vo Francúzsku (-0,7 %), Fínsku (-0,5 %) a v Estónsku (-0,3 %). Najviac zdraželi v Slovinsku (5,1 %), Maďarsku (4,2 %) a v Portugalsku (4 %).
