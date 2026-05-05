Obyvatelia Brezna získajú prístup k efektívnemu odpadovému systému
Autor TASR
Bratislava/Brezno 5. mája (TASR) - Obyvatelia Brezna získajú prístup k efektívnemu odpadovému systému vďaka zavedeniu množstvového zberu odpadu. Ten zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi. Zazmluvený projekt umožní samospráve využiť na tento účel viac ako 900.000 eur z Programu Slovensko. Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na každého jedného obyvateľa sa zníži o 18 kilogramov ročne, ktorý by inak skončil na skládkach. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„V rámci projektu bude vybudovaných 17 uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob pre zmesový aj triedený odpad. Nakúpených bude aj 3500 čipov na plastové aj kovové nádoby na odpad,“ priblížili z envirorezortu. Ako podotkli, zberové vozidlá budú vybavené váhami na váženie odpadu a technikou na jeho elektronickú evidenciu. „Zavedenie čipov prinesie presnú evidenciu vývozov odpadu, ktorá mestu umožní optimalizovať trasy zberových vozidiel a znížiť tak náklady na prevádzku. Nový systém rovnako eliminuje neporiadok v okolí kontajnerov a zamedzí sa odpadovej turistike v meste,“ doplnili.
Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú výšku viac ako 988.000 eur. Viac ako 909.000 eur bude hradených z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu, zvyšných osem percent oprávnených výdavkov projektu v sume takmer 80.000 eur bude formou spolufinancovania hradených mestom. Realizácia projektu odštartovala v októbri minulého roka, dokončený by mal byť v októbri tohto roka.
„Vďaka realizácii množstvového zberu komunálneho odpadu klesne ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu o približne 350 ton. Náklady na nakladanie s odpadom budú spravodlivejšie a projekt posunie Brezno medzi najčistejšie mestá na Slovensku. Čo je však dôležité, samospráva môže ušetrené mestské peniaze využiť na ďalšie zvyšovanie komfortu života svojich občanov,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
