Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Ekonomika

Obyvatelia Brezna získajú prístup k efektívnemu odpadovému systému

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú výšku viac ako 988.000 eur.

Autor TASR
Bratislava/Brezno 5. mája (TASR) - Obyvatelia Brezna získajú prístup k efektívnemu odpadovému systému vďaka zavedeniu množstvového zberu odpadu. Ten zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi. Zazmluvený projekt umožní samospráve využiť na tento účel viac ako 900.000 eur z Programu Slovensko. Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na každého jedného obyvateľa sa zníži o 18 kilogramov ročne, ktorý by inak skončil na skládkach. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

V rámci projektu bude vybudovaných 17 uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob pre zmesový aj triedený odpad. Nakúpených bude aj 3500 čipov na plastové aj kovové nádoby na odpad,“ priblížili z envirorezortu. Ako podotkli, zberové vozidlá budú vybavené váhami na váženie odpadu a technikou na jeho elektronickú evidenciu. „Zavedenie čipov prinesie presnú evidenciu vývozov odpadu, ktorá mestu umožní optimalizovať trasy zberových vozidiel a znížiť tak náklady na prevádzku. Nový systém rovnako eliminuje neporiadok v okolí kontajnerov a zamedzí sa odpadovej turistike v meste,“ doplnili.

Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú výšku viac ako 988.000 eur. Viac ako 909.000 eur bude hradených z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu, zvyšných osem percent oprávnených výdavkov projektu v sume takmer 80.000 eur bude formou spolufinancovania hradených mestom. Realizácia projektu odštartovala v októbri minulého roka, dokončený by mal byť v októbri tohto roka.

Vďaka realizácii množstvového zberu komunálneho odpadu klesne ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu o približne 350 ton. Náklady na nakladanie s odpadom budú spravodlivejšie a projekt posunie Brezno medzi najčistejšie mestá na Slovensku. Čo je však dôležité, samospráva môže ušetrené mestské peniaze využiť na ďalšie zvyšovanie komfortu života svojich občanov,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
.

Neprehliadnite

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit