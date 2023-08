Obyvatelia Detvy prvýkrát rozhodli o využití časti financií z rozpočtu

Detva 11. augusta (TASR) - Obyvatelia Detvy prvýkrát rozhodli o využití časti financií z mestského rozpočtu. Do diskusného fóra komisia odporučila tri žiadosti a tieto projekty participatívneho rozpočtu aj získali podporu. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Prvým je projekt s názvom Spolu je nám krajšie, ktorého cieľom je pokračovať v spolupráci dvoch komunít. Sú to žiaci základnej školy a spolok seniorov v dennom centre prostredníctvom aktivít tvorivých dielní. Ďalším je obnova verejných priestranstiev na Námestí mieru v okolí bytového domu 1394. "Cieľom je skrášliť verejné priestranstvo pred bytovým domom vybudovaním okrasnej skalky s rastlinami a kvetinami," spresnil. Tretím projektom je úprava pieskoviska na ulici Antona Bernoláka. Upravia tak existujúce pieskovisko, a tým vytvoria priestor pre hru a kreativitu detí.



Hovorca dodal, že pre zvýšený záujem obyvateľov lehotu na podávanie žiadostí predĺžili. "V druhom kole podali občania dve žiadosti, ktoré v súčasnosti posudzuje komisia," objasnil. Úspešní uchádzači budú môcť po podpise zmluvy uskutočniť svoje projekty.



Museli byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Boli to napríklad obnova verejných priestranstiev, eliminácia dosahu zmeny klímy či podpora nových miestnych aktivít. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur.



V meste pod Poľanou doteraz peniaze na projekty participatívneho rozpočtu nikdy neprideľovali. V súčasnosti sa však rozpočet zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. "Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti," vysvetľuje samospráva. "Prvým rozpočtovým rokom participatívneho rozpočtu bude 2023. Rozpočtovaná úhrnná suma bude 15.000 eur," konštatovalo mesto.