Hongkong 8. februára (TASR) - Obyvatelia Hongkongu podľahli nákupnej "panike" a vyrazili do obchodov, aby si urobili zásoby vreckoviek, toaletného papiera a rezancov. A to aj napriek ubezpečeniam vlády, že bude udržiavať plynulé zásobovanie obchodov aj počas epidémie koronavírusu, ktorý sa objavil v tzv. pevninskej Číne minulý mesiac.



V Hongkongu sa vyskytlo 24 prípadov vírusu a jedno z dvoch úmrtí mimo pevninskú Čínu.



„Všetci berú všetko, čo môžu. Ani neviem, čo sa deje,“ povedala 72-ročná obyvateľka Hongkongu, keď si vkladala dve balenia toaletného papiera do vozíka.



Zákazníci doslova vyčistili police supermarketov od položiek, ako sú ryža a mäso, aj čistiace a dezinfekčné prostriedky.



Lokálna vláda odsúdila „škodlivé fámy“ o nedostatku tovaru, ktoré vyvolali paniku a chaos, zatiaľ čo supermarkety obmedzili počet výrobkov, vrátane toaletného papiera, ryže a antiseptík, ktoré si ľudia môžu kúpiť. Ale aj napriek tomu zákazníci aj v piatok (7.2.) vzali mestské supermarkety doslova útokom a naložili si plné nákupné vozíky.



Sie Feng, najvyšší predstaviteľ Číny v Hongkongu, povedal diplomatom a skupinám podnikateľov, že ústredná vláda v Pekingu podporí boj Hongkongu proti vírusu a zabezpečí plynulé dodávky nevyhnutných tovarov.



Panika z vírusu prichádza po mesiacoch protivládnych protestov v bývalej britskej kolónii pre obavy, že Peking sa snaží obmedziť osobitnú autonómiu mesta, čo čínska vláda popiera.



Nový vírus tak spôsobil v enkláve nové problémy. Mnohí ľudia, najmä zdravotnícki personál, požadujú, aby mestská vláda urobila viac pre zastavenie šírenie vírusu z Číny, napríklad, aby zapečatila hranice. Hongkong uzavrel niektoré hraničné prechody, vyhlásil však, že úplne zapečatenie hraníc je nepraktické a diskriminačné.



Tento týždeň štrajkovali v Hongkongu tisíce nemocničných pracovníkov, aby donútili vládu uzavrieť hranice. „Som dosť sklamaný, že vláda odmieta načúvať našim požiadavkám a jej politika nie je príliš efektívna pri bránení šírenia vírusu,“ povedal 23-ročný zdravotník, ktorý nechcel byť menovaný.



Miestne samosprávy uviedli, že vykonávajú kontrolu vírusu na výletnej lodi s približne 3600 pasažiermi, ktorá tento týždeň zakotvila v Hongkongu. Úrady ju umiestnili do karantény, pretože osem obyvateľov pevninskej Číny, ktorí ňou cestovali v januári, mali pozitívne výsledky testov na koronavírus.



Odborníci sa teraz snažia vypátrať ľudí, ktorí v januári cestovali touto loďou, keďže mnohí z nich vystúpili v Hongkongu.