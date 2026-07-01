< sekcia Ekonomika
Obyvatelia obce Bajč si v stredu prevzali osem nových nájomných bytov
Starosta obce Bajč František Bachorec pri tejto príležitosti zdôraznil význam projektu pre ďalší rozvoj obce.
Autor TASR
Bratislava/Bajč 1. júla (TASR) - Obyvatelia obce Bajč v stredu slávnostne prevzali do užívania nový nájomný bytový dom s ôsmimi bytmi. Vznikol vďaka podpore Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácii Ministerstva dopravy (MD) SR. TASR o tom informoval riaditeľ odboru personalistiky, stratégie a komunikácie ŠFRB Pavol Čorba.
„Dostupné bývanie patrí medzi základné predpoklady kvalitného života v každej obci. Teší nás, že práve v roku, keď si ŠFRB pripomína 30. výročie svojho založenia, môžeme odovzdávať ďalšie nájomné byty do užívania ľuďom,“ povedal generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka. Zároveň podotkol, že fond tento polrok eviduje rastúcu tendenciu počtu nájomných bytov, ktoré sa v mestách a obciach odovzdávajú obyvateľom. „Je to jasný signál, že samosprávy naprieč Slovenskom aktívne využívajú možnosti podpory bývania a investujú do budúcnosti svojich obyvateľov,“ skonštatoval.
Čorba priblížil, že výstavba bytového domu bola podporená úverom zo ŠFRB vo výške 414.710 eur, ktorý zahŕňa financovanie nájomných bytov aj technickej vybavenosti. Projekt podľa neho zároveň získal dotáciu z MD vo výške 219.530 eur. „Poskytnutý výhodný úver je úročený sadzbou jedno percento s lehotou splatnosti 40 rokov,“ dodal.
Starosta obce Bajč František Bachorec pri tejto príležitosti zdôraznil význam projektu pre ďalší rozvoj obce. „Každý nový nájomný byt predstavuje príležitosť pre ľudí zostať žiť v našej obci, založiť si rodinu alebo nájsť stabilné bývanie v známom prostredí,“ uviedol.
„Dostupné bývanie patrí medzi základné predpoklady kvalitného života v každej obci. Teší nás, že práve v roku, keď si ŠFRB pripomína 30. výročie svojho založenia, môžeme odovzdávať ďalšie nájomné byty do užívania ľuďom,“ povedal generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka. Zároveň podotkol, že fond tento polrok eviduje rastúcu tendenciu počtu nájomných bytov, ktoré sa v mestách a obciach odovzdávajú obyvateľom. „Je to jasný signál, že samosprávy naprieč Slovenskom aktívne využívajú možnosti podpory bývania a investujú do budúcnosti svojich obyvateľov,“ skonštatoval.
Čorba priblížil, že výstavba bytového domu bola podporená úverom zo ŠFRB vo výške 414.710 eur, ktorý zahŕňa financovanie nájomných bytov aj technickej vybavenosti. Projekt podľa neho zároveň získal dotáciu z MD vo výške 219.530 eur. „Poskytnutý výhodný úver je úročený sadzbou jedno percento s lehotou splatnosti 40 rokov,“ dodal.
Starosta obce Bajč František Bachorec pri tejto príležitosti zdôraznil význam projektu pre ďalší rozvoj obce. „Každý nový nájomný byt predstavuje príležitosť pre ľudí zostať žiť v našej obci, založiť si rodinu alebo nájsť stabilné bývanie v známom prostredí,“ uviedol.