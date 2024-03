Obyvatelia Slovenska minú na veľkonočné sviatky priemerne 97,1 eura

Bratislava 28. marca (TASR) - Obyvatelia Slovenska plánujú v rámci príprav na veľkonočné sviatky minúť priemerne 97,1 eura. Najviac peňazí majú v úmysle minúť ľudia, ktorí si ich spájajú s kresťanskými tradíciami, ako aj staršie generácie a obyvatelia Prešovského kraja. Vyplýva to z aktuálneho online prieskumu agentúry NMS Market Research, na ktorom sa zúčastnilo 1030 respondentov.



"K veľkonočným tradíciám patrí aj príprava tradičných veľkonočných jedál, výzdoba či výslužka pre šibačov. Staršie generácie či obyvatelia východného Slovenska majú hlbšie zakorenené tradície späté s Veľkou nocou, preto je pre nich prirodzené siahnuť počas veľkonočných nákupov hlbšie do vrecka," interpretovala rozdiely Denisa Lakatošová z agentúry.



Veľkú noc vníma predovšetkým ako kresťanský sviatok 54 % respondentov. Najviac si ju s kresťanstvom spájajú predovšetkým staršie generácie (59 %), obyvatelia malých obcí s počtom obyvateľov do 5000 (63 %) či obyvatelia Prešovského kraja (67 %).



Staršie generácie nad 55 rokov plánujú podľa prieskumu minúť priemerne okolo 108 eur a obyvatelia menších obcí 103 eur. Obyvatelia Prešovského kraja odhadujú svoju útratu na 120 eur. Je to o 23 eur viac, ako je priemer populácie, a o takmer 36 eur viac, ako plánujú minúť obyvatelia Bratislavského kraja.



"Aj keď sa ceny potravín za posledné týždne stabilizovali, väčšina Slovákov a Sloveniek (63 %) plánuje uvážlivo míňať peniaze na veľkonočné nákupy. Takmer pätina obyvateľov dokonca tvrdí, že sa plánujú viacerých vecí zrieknuť a na veľkonočných prípravách budú šetriť," uzavrela agentúra s tým, že 59 % populácie plánuje minúť rovnako veľa ako vlani.