Obyvatelia SR nemajú potrebné znalosti pre finančné investovanie

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na finančných trhoch v súčasnosti investuje tretina obyvateľov Slovenska, pričom väčšina z nich nemá pre obchodovanie s fondmi, akciami či dlhopismi potrebné znalosti. Ďalšia tretina obyvateľstva sa o online obchodovanie zaujíma, uviedla vzdelávacia agentúra Axil Academy na základe svojho nedávneho prieskumu.



"Súčasná dynamika online prostredia znamená, že znalosti nielen bežných spotrebiteľov, ale aj odborníkov často zaostávajú za technologickým vývojom. Vzdelávanie v oblasti obchodovania je pritom nevyhnutnou podmienkou fungovania každého obchodníka alebo investora," priblížil riaditeľ Axil Academy Robert Paľuš.



Takmer 36 % respondentov na Slovensku by sa malo o internetové obchodovanie s rôznymi finančnými nástrojmi zaujímať a 34 % už prostredníctvom nich samotne obchodovať alebo investovať. Väčšina opýtaných sa však neorientuje v základných pojmoch podstatných pre online nákup a predaj akcií a dlhopisov, upozornila akadémia.



Medzi takéto pojmy patria napríklad online obchodná platforma, obchodný účet, obchodná aplikácia, denné obchodovanie a Forex (Medzinárodný devízový trh). Tie vo väčšine prípadov nepoznajú viac ako dve tretiny opýtaných.



V porovnaní so susednou Českou republikou (ČR) investujú naši obyvatelia menej, v znalostiach sú však lepší. V ČR obchoduje alebo investuje prostredníctvom online finančných nástrojov 44 % obyvateľov, pričom tí prejavujú aj vyšší záujem o zlepšenie svojich znalostí v tejto oblasti. Až 43 % českých respondentov by podľa agentúry chcelo absolvovať vzdelávací kurz, na Slovensku je to iba 17 %.