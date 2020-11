Obyvateľov Bardejova čakajú vyššie dane

Bardejov 30. novembra (TASR) – Obyvatelia Bardejova budú platiť vyššie miestne dane ako doposiaľ. Právnické osoby a podnikatelia si v roku 2021 priplatia aj za komunálny odpad. Radnica tým chce zmierniť prepad podielových daní v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Spolu by tak do mestskej kasy malo pribudnúť o 480.000 eur viac ako tento rok. Po minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij.



„Odhadovaný výpadok podielových daní v budúcoročnom rozpočte mesta Bardejov sa pohybuje na úrovni jedného milióna eur, čo môže v blízkej budúcnosti vzhľadom na obmedzené možnosti kompenzovať tieto výpadky príjmov vážne ohroziť riadne fungovanie samosprávy,“ uviedlo mesto.



Zmena sadzieb dane sa dotkne všetkých druhov pozemkov, pričom sa zvýši zo súčasných 0,80 percenta na 1,12 percenta. Napríklad majiteľ záhrady s výmerou 400 štvorcových metrov zaplatí namiesto 14,84 eura sumu 20,78 eura. Daň za jeden hektár ornej pôdy sa medziročne zvýši o 9,40 eura a cena za štvorcový meter stavebného pozemku stúpne z 0,2 eura na 0,28 eura.



Daň zo stavieb sa zvýši plošne približne o 40 percent pre všetky druhy stavieb. Vlastník rodinného domu v Bardejove s výmerou 150 štvorcových metrov s dvoma nadzemnými podlažiami tak po novom zaplatí oproti 60 eurám sumu 78 eur.



Zvýšenie sadzby dane z bytov a sadzby dane za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, kopíruje zvýšenie sadzieb dane zo stavieb na bývanie, a to z 0,3 eura za štvorcový meter podlahovej plochy bytu na 0,42 eura. Daň za byt s výmerou 75 štvorcových metrov tak medziročne stúpne o deväť eur. Pri nebytových priestoroch, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, sa sadzba zvýši zo súčasných 2,9 na štyri eurá za štvorcový meter.



Poplatok za komunálny odpad sa pre fyzické osoby oproti súčasnosti nezmení a zostáva na úrovni 30 eur ročne na osobu. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ročne zaplatia za nádobu s objemom 110 litrov namiesto 97,24 eura sumu 105,82 eura pri frekvencii vývozu raz týždenne, respektíve namiesto pôvodných 48,62 eura 52,91 eura pri frekvencii vývozu raz za dva týždne. Táto suma bude zároveň novou minimálnou výškou poplatku podnikateľského subjektu, a to aj v prípade zapojenia sa do systému zberu formou vrecového zberu. Pre poplatníkov využívajúcich 1100-litrové kontajnery sa ročná poplatková povinnosť zvýši zo súčasných 640,64 eura na 657,80 eura pri frekvencii vývozu jedenkrát za týždeň.