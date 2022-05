Odstávka elektriny čaká obyvateľov Zemianskych Kostolian a Východnej

Zemianske Kostoľany/Východná 14. mája (TASR) - Obyvatelia Zemianskych Kostolian v okrese Prievidza a Východnej v okrese Liptovský Mikuláš sa budú musieť budúci týždeň pripraviť na odstávku elektrickej energie. V Zemianskych Kostoľanoch zostanú bez elektriny pre práce energetikov 19. mája, vo Východnej to bude 17. mája. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.



V Zemianskych Kostoľanoch potrvá odstávka energie od 8.00 do 19.00 h a zasiahne približne 600 domácností. "Dôvodom prerušenia distribúcie sú plánované práce na vedení veľmi vysokého napätia, ktoré križuje aj vedenia vysokého napätia. Tie musia zostať počas prác na nadradenom vedení z dôvodu bezpečnosti vypnuté," uviedol Gejdoš.



Východná má naplánovanú odstávku od 7.30 do 16.30 h, bez napájania zostane približne 850 odberných miest. "Energetici vykonajú počas odstávky revíziu vzdušného vedenia vysokého napätia. Ide o pravidelnú údržbovú činnosť, vďaka ktorej sa dajú odhaliť poškodené komponenty. Najväčším prínosom je kontrola bezpečnosti a predchádzanie nečakaným výpadkom," doplnil Gejdoš.



Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú podľa neho odstávky elektriny nevyhnutné, elektrikári budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. "Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas bez napájania. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," dodal.