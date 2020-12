OC Dubrawa v Bratislave má nového majiteľa

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 21. decembra (OTS) - Obchodné centrum Dubrawa je etablované lokálne nákupné centrum s prenajímateľnou plochou vyše 5000 m2. Otvorené bolo v roku 2013 v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Kľúčovým nájomcom je hypermarket Tesco, ďalšími sú napríklad dm drogerie markt, kvetinárstvo, domáce potreby Home Design, čistiareň aj lekáreň Dr.Max. Centrum stojí pri konečnej zastávke nedávno zmodernizovanej električkovej trate karlovesko-dúbravskej radiály. Nadzemné parkovisko má kapacitu 160 vozidiel a podzemné 85. M-MARKET a.s. spečatil investíciu do centra v polovici decembra 2020. Výška transakcie nebola zverejnená.“ uviedol predseda predstavenstva a prezident spoločnosti M-MARKET, a.s. Moderný retail geograficky kopíruje kúpnu silu a koncentruje sa najmä do veľkých aglomerácií. V dôsledku toho mnohé regióny a satelity prišli o pestrosť maloobchodnej ponuky. Mnohé už vôbec nemajú obchody predávajúce potraviny a stali sa z nich tzv. potravinové púšte. Manažment M-MARKET aj z týchto dôvodov vidí možnosti rozvoja práve v menších mestách a v satelitoch miest. Ako sa ukázalo počas pandémie, ľudia sa začali vracať do regiónov a objavujú hodnoty vidieka či menej zaľudnených oblastí. Tam zároveň i nakupujú.Opakovane sa potvrdzuje rastúca popularita lokálnych obchodných centier aj na európskej úrovni. Napríklad až 59 % Európanov nakupuje v miestnych obchodoch, 44 % kúpilo darčekové poukážky od miestnych firiem, 61 % nakupuje potraviny a nápoje na Vianoce v miestnych obchodoch. Vyplýva to z novembrového prieskumu Fly Research na vzorke 16 000 dospelých respondentov v 15 krajinách, ktorý zverejnila spoločnosť Mastercard. M-MARKET stavil na budovanie regionálnej siete menších nákupných centier. Od roku 2012 ich prevádzkuje pod značkou KOCKA a KOCKA mini už spolu 15. Nachádzajú sa v Senci, Modre, Rožňave, Zvolene vo Vrútkach alebo vo Veľkom Krtíši. V septembri do retailového portfólia pribudlo silné nákupné centrum Galéria Lučenec. M-MARKET ukazuje, že rásť možno premyslene aj v zložitých časoch.